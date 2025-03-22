Число вакансий для кандидатов без опыта в Татарстане увеличилось на 28%
Больше всего выросло количество предложений для дорожных рабочих (+274%)
Этой зимой число вакансий для кандидатов без опыта в Татарстане увеличилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Работы».
Больше всего выросло количество предложений для дорожных рабочих (+274%). Средняя предлагаемая им зарплата составила 75,2 тыс. рублей. Кроме того, работодатели стали чаще приглашать соискателей без опыта на позиции приемщиков (+262%) — новички могут рассчитывать на 66 тыс. рублей в месяц.
Также в топ-5 вошли вакансии плотника (+241%), водителя спецтехники (+218%) и мойщика (+211%). Им предлагали в среднем 71,5 тыс., 101,1 тыс. и 51,2 тыс. рублей соответственно.
Напомним, средние зарплатные предложения в вакансиях сферы общепита увеличились на 27% за год. Зимой 2024/25 средняя предлагаемая оплата для новых сотрудников при фиксированном графике составила 50,7 тыс. рублей в месяц.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.