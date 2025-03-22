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Число вакансий для кандидатов без опыта в Татарстане увеличилось на 28%

18:55, 22.03.2025

Больше всего выросло количество предложений для дорожных рабочих (+274%)

Число вакансий для кандидатов без опыта в Татарстане увеличилось на 28%
Фото: Роман Хасаев

Этой зимой число вакансий для кандидатов без опыта в Татарстане увеличилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Работы».

Больше всего выросло количество предложений для дорожных рабочих (+274%). Средняя предлагаемая им зарплата составила 75,2 тыс. рублей. Кроме того, работодатели стали чаще приглашать соискателей без опыта на позиции приемщиков (+262%) — новички могут рассчитывать на 66 тыс. рублей в месяц.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также в топ-5 вошли вакансии плотника (+241%), водителя спецтехники (+218%) и мойщика (+211%). Им предлагали в среднем 71,5 тыс., 101,1 тыс. и 51,2 тыс. рублей соответственно.

Напомним, средние зарплатные предложения в вакансиях сферы общепита увеличились на 27% за год. Зимой 2024/25 средняя предлагаемая оплата для новых сотрудников при фиксированном графике составила 50,7 тыс. рублей в месяц.

Галия Гарифуллина

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АналитикаОбщество Татарстан

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