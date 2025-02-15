Россия вошла в топ-3 мировых лидеров по росту выпуска автомобилей

Фото: Максим Платонов

По итогам 2024 года России заняла третье место в рейтинге автомобильных держав по абсолютному приросту выпуска легковых машин. Страна уступила лишь Китаю и Индии. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные национальных статслужб.

Китаю в прошлом году удалось выпустить на 1,4 млн больше машин, по сравнению с 2023-м, Индии — на 216 тыс. Суммарно с заводов в этих странах сошло 27,5 млн и 5 млн автомобилей. Китаю и Индии удалось побить многолетние рекорды по производству как минимум с 2015 года.

В России прирост составил 213 тыс. единиц. Всего в стране произвели 756 тыс. автомобилей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Объемы выпуска машин в 2024 году выросли меньше чем в половине государств с открытыми данными по производству. В число крупнейших игроков на рынке вошли Бразилия (рост на 75 тыс. штук, до 1,9 млн), Чехия (рост на 46 тыс., до 1,3 млн) и Германия (рост на 28 тыс., до 4,2 млн).

Напомним, российские покупатели в 2024 году продолжали делать ставку на автомобили из Китая, оставив позади привычные предпочтения немецких, японских и корейских марок. Как отмечают эксперты, многие приобретали авто, стараясь «запрыгнуть в последний вагон» и успеть сделать это до введения утильсбора. При этом татарстанцы активно скупали машины даже в люксовом сегменте. С развитием необходимой инфраструктуры в Казани возросла и популярность электрокаров. Подробнее об этих и других тенденциях отрасли и прогнозе на 2025 год — в материале «Реального времени».



Галия Гарифуллина