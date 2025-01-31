По итогам 2024 года КАМАЗ сохранил лидерство на российском рынке новых грузовых автомобилей

Фото: Тимур Рахматуллин

По итогам прошлого года КАМАЗ сохранил лидерство на российском рынке новых грузовых автомобилей, реализовав 23,1 тыс. грузовиков и шасси. Кроме него, в пятерку лидеров вошли китайские производители.

Так, Sitrak продал 19,4 тыс. грузовых автомобилей (-19%), Shacman реализовал 15,6 тыс. машин (-26%), FAW — 11,7 тысячи (-26%), а Dongfeng увеличил продажи на 114% до почти что 10 тыс. машин.

— Хотя в 2024 году китайские марки формально и заняли еще большую долю рынка по отношению к 2023 году: 61,4% (77,4 тысячи) против 60,6% (87,4 тысячи), но де факто их физические продажи уже упали на 10 тысяч машинч или 11,4%, причем снизилась даже доля в сегменте иномарок — с 91,7% до 90,8%, что говорит о перенасыщении рынка именно марками из КНР, — сообщил эксперт «Автостат-Инфо» Александр Климнов.

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