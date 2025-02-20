Татарстан занял второе место по числу выявленных преступников, которые использовали IT-технологии

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял второе место в России по выявлению лиц, совершавших преступления при помощи IT-технологий. Об этом на заседании Госсовета республики сообщил глава МВД по РТ Дамир Сатретдинов.

В Татарстане сотрудники ОВД выявили 3 173 таких преступника. По этому показателю республика уступила лишь Челябинской области — там правоохранительные органы задержали 3 336 человек.

Напомним, по итогам 2024 года Татарстан оказался на третьем месте среди российских регионов по количеству преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Согласно данным МВД России, удельный вес IT-преступлений в республике составил 57%.

Галия Гарифуллина