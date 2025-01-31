Эксперт: в 2025 году рынок грузовиков может сократиться на 20%

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В наступившем году из-за сокращения автоперевозок и темпов строительства рынок грузовиков в России может сократиться на 20%. Такой прогноз в разговоре с «Реальным временем» дал эксперт «Автостат-Инфо» Александр Климнов.



— В 2025 году из-за целого ряда экономических факторов ожидается снижение активности в автоперевозках и строительном секторе, что приведет к снижению рынка грузовиков до 20%, а это означает, что у КАМАЗа и прочих российских производителей грузовой автотехники начавшийся год Змеи будет весьма непростым, — заявил он.

По мнению ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, продажи новых грузовых автомобилей в 2025 году будут зависеть от развития сегмента беспилотных грузовых автомобилей, внесения изменений в нормы и правила для данного транспорта и открытия для него большего числа дорог страны.



— Можно прогнозировать, что объем сегмента грузовых автомобилей в 2025 году составит 126–131 тысячу штук, — сообщил он.

Подробнее — в материале «Реального времени».