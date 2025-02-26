Исследование: в Казани количество вакансий для курьеров от 16 лет выросло почти вдвое

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в январе этого года число вакансий для курьеров от 16 лет выросло на 93% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В среднем им предлагают 52,5 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Работы».

Кроме того, кандидатов от 16 лет стали чаще искать на вакансии менеджеров по работе с клиентами (+81% к январю прошлого года). Средняя предлагаемая им зарплата составила 27,7 тыс. рублей. В целом соискателям от 16 лет стали предлагать на 5% больше, чем год назад.

Также в числе профессий с наибольшим приростом вакансий для подростков вошли мастер ногтевого сервиса и кассир. В обоих случаях число предложений о работе увеличилось на 60%. Компании предлагают таким сотрудникам 55,1 тыс. и 31,7 тыс. рублей в месяц соответственно.



Напомним, Казань демонстрирует значительный рост спроса на специалистов, связанных с инфраструктурой маркетплейсов. Лидерами по востребованности становятся курьеры, количество вакансий для которых увеличилось на 206% за год (средняя зарплата — 79,1 тыс. рублей).

Галия Гарифуллина