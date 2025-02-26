Казанцы рассказали, какие страны считают главными соперниками России в зимних видах спорта

Каждый четвертый житель Казани — 24% — считает основным конкурентом Канаду

Фото: Максим Платонов

Каждый четвертый житель Казани — 24% — считает главным конкурентом России на соревнованиях по зимним видам спорта Канаду. Также в число серьезных соперников вошли США (их назвали 23% горожан) и Германия (20%). Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Olimpbet.

Наименьшую конкуренцию отечественных спортсменам, по мнению опрошенных, могут составить датчане — о них говорили менее 1% казанцев. Исконно русскими зимние виды спорта считают 78% респондентов, но половина — 54% — признает и вклад других стран. Считает Россию мировым лидером в этой сфере лишь каждый третий. По словам горожан, наибольших успехов отечественные спортсмены добились в хоккее (60%), фигурном катании (14%) и биатлоне (9%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Любимыми зимними видами спорта казанцев стали хоккей (28%), лыжные гонки (22%) и фигурное катание (18%). В конце рейтинга оказались керлинг и скелетон — их выбрали 2% и 1% респондентов соответственно.

Интересно, что 31% казанцев рассказали, что их интерес к «зимнему» спорту в этом году существенно вырос. Больше всего горожане любят хоккейные матчи местных команд.

Напомним, Татарстан занимает восьмое место в рейтинге регионов России по здоровому образу жизни. Несмотря на то что доля «строгих» последователей здорового образа жизни в республике относительно невелика, население не отвергает полностью принципы ЗОЖ.

Галия Гарифуллина