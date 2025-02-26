Казанцы рассказали, какие страны считают главными соперниками России в зимних видах спорта
Каждый четвертый житель Казани — 24% — считает основным конкурентом Канаду
Каждый четвертый житель Казани — 24% — считает главным конкурентом России на соревнованиях по зимним видам спорта Канаду. Также в число серьезных соперников вошли США (их назвали 23% горожан) и Германия (20%). Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Olimpbet.
Наименьшую конкуренцию отечественных спортсменам, по мнению опрошенных, могут составить датчане — о них говорили менее 1% казанцев. Исконно русскими зимние виды спорта считают 78% респондентов, но половина — 54% — признает и вклад других стран. Считает Россию мировым лидером в этой сфере лишь каждый третий. По словам горожан, наибольших успехов отечественные спортсмены добились в хоккее (60%), фигурном катании (14%) и биатлоне (9%).
Любимыми зимними видами спорта казанцев стали хоккей (28%), лыжные гонки (22%) и фигурное катание (18%). В конце рейтинга оказались керлинг и скелетон — их выбрали 2% и 1% респондентов соответственно.
Интересно, что 31% казанцев рассказали, что их интерес к «зимнему» спорту в этом году существенно вырос. Больше всего горожане любят хоккейные матчи местных команд.
Напомним, Татарстан занимает восьмое место в рейтинге регионов России по здоровому образу жизни. Несмотря на то что доля «строгих» последователей здорового образа жизни в республике относительно невелика, население не отвергает полностью принципы ЗОЖ.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.