Уход главы администрации Хамитова связали с неудачной попыткой сместить Ялалова — СМИ

Возможный уход руководителя администрации главы Башкирии Владимира Нагорного может быть вызван разногласиями с Рустэмом Хамитовым. По некоторым данным, глава республики остался недоволен провалившейся попыткой сместить мэра Уфы Ирека Ялалова.

В начале недели чиновники администрации обсуждали некую размолвку между Хамитовым и Нагорным, пишет «Коммерсант». Источники газеты сообщили, что глава РБ перестал разговаривать с подчиненным.

«Основной причиной разногласий стал Ирек Ялалов, точнее то, что Владимир Нагорный так и не смог через городских депутатов досрочно расторгнуть с ним контракт», — приводит слова источника издание.

Напомним, что накануне появились сообщения о возможном уходе Нагорного с поста руководителя администрации главы Башкирии. Чиновник взял краткосрочный отпуск и, возможно, уже не выйдет из него.