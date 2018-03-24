«Хылыукай-2018» в Башкирии: титул красавицы завоевала землячка Ляйсан Утяшевой

В Уфе определили самую красивую башкирочку

Фото: Олег Яровиков

Стюардессы, раздающие карамельки, лошадь, справившая нужду на сцене, живой барашек, езда на гироскутерах, еле сдерживаемые эмоции… В Уфе 12 башкирских красавиц соревновались за звание мисс «Хылыукай-2018». Кто получил заветную корону и автомобиль, какие препятствия пришлось преодолеть финалисткам, что происходило за кулисами конкурса — обо всем этом рассказывает уфимский журналист Лейла Аралбаева в репортаже для «Реального времени».

Накануне в Уфе случилось долгожданное событие — Республиканский конкурс «Хылыукай-2018» подвел итоги в государственном концертном зале «Башкортостан». Титул главной башкирской красавицы завоевала Альфина Кашапова. Победительница уезжает с конкурса на новой белоснежной «Ладе Гранта» — такой Гран-при впервые предоставили организаторы главного республиканского шоу красоты. Девушка также удостоена диплома в номинации «Мисс пресса».

Чтобы выиграть, пришлось похудеть

Альфина Кашапова родилась в Альшеевском районе. Ей 20 лет, она учится на третьем курсе факультета информатики Уфимского государственного авиационно-технического университета. Словно предвосхищая свою победу, девушка заранее научилась водить автомобиль и сдала на права.

Еще на пресс-конференции Альфина показала всем свое умение красиво разговаривать на башкирском языке и представлять свою родину. Первой среди своих знаменитых земляков конкурсантка назвала гимнастку, олимпийскую чемпионку и телеведущую Ляйсан Утяшеву, а также вспомнила всех: от ученого-энциклопедиста Рашита Шакура до звезды эстрады Рустема Гиззатуллина.

После конкурса красавица была настолько взволнована своей коронацией, что несколько раз порывалась заплакать, но сдерживала себя под окриками фотографов «не делать брови домиком». Вкусив победы, Альфина моментально забыла обо всех терниях на пути к победе и только повторяла слова благодарности:

«Я очень счастлива и бесконечно благодарна организаторам, студии, своим близким, друзьям и всем, кто за меня болел. Никаких сложностей для меня не было, все прошло, как на одном дыхании».

Между тем, организатор и режиссер конкурса 2018 года, директор студии Bashkirian Beauty Линара Тагирова раскрыла некоторые подробности становления своей питомицы.

«Альфина — молодец, очень достойная девушка, мы согласны с выбором жюри. Это продукт нашей студии. Я уверена, что она не только в течение года, но и в течение всей жизни будет с честью нести титул главной красавицы республики. На отборочном туре она была полновата, и мы ей поставили цель: если ты хочешь чего-то добиться на конкурсе, надо похудеть. И не просто похудеть, а сделать это грамотно. И вот она правильно питалась, занималась фитнесом. Человек поставил себе цель, шел к ней, и очень достойно это делал, — рассказала Линара Тагирова. — При этом, если бы она оказалась перед выбором, Альфина всегда бы поступила, следуя духовным ценностям, никогда бы не «пошла по головам». Она из такого благородного теста, и очень здорово, что именно Альфина будет нести нашу идею дальше. Но нет предела совершенству, нам еще предстоит работать, чтобы быть конкурентоспособными на мировых подиумах. Там другие правила. Вы видите — здесь столько мам, столько любви, тепла, позитивной энергетики. Зачастую на конкурсах красоты бывает наоборот. Альфине нужно стать бойцом, стать жестче».

Ты из какого района?

Конкурсу «Хылыукай» уже много лет, он берет корни их начала 90-х годов ХХ века и давно оброс традициями. Главным на конкурсе, конечно, считается показ и пропаганда национальных обычаев и башкирского языка. Девушка, не умеющая красиво выразить свои мысли на родном языке, сразу теряет шансы претендовать на корону.

Еще одна особенность: каждая участница несет за собой, как шлейф платья, весь свой район или город. «Малая родина» выступает спонсором расходов на подготовительном этапе и обязательного набора подарков в финале. В этом году 12 финалисток представляли Альшеевский, Аургазинский, Белокатайский, Бижбулякский, Бурзянский, Зианчуринский, Кигинский, Куюргазинский районы, а также города Уфу и Москву.

Эти пункты остаются неизменными уже много лет, и глобально конкурсы разных лет различаются только размахом подарков и степенью откровенности девушек в «визитках». Именно этот конкурсный этап, где представляется каждая из участниц, позволяет услышать дыхание времени и проследить эволюцию образа эталонной башкирки.

Каждая участница несет за собой, как шлейф платья, весь свой район или город. «Малая родина» выступает спонсором расходов на подготовительном этапе и обязательного набора подарков в финале



Когда участницы-2018 озвучили свои мечты, среди них мы услышали не только желание учить и лечить людей! Нынче самостоятельные башкирские девушки мечтают открыть свой ресторан, блистать на подиумах мировой моды, совершить научные открытия в области физики, сделать Башкортостан туристическим центром, снять сериал о собственной жизни, путешествовать по разным странам, стать супругой хоккеиста. Особенно умилительно выглядели смелые, чисто урбанистические мечты на фоне сельской пасторали и обряда сенокоса.

Интеллектуальный тур конкурса был вынесен за рамки финала — члены жюри пообщались с участницами еще на этапе подготовки. Поэтому, как участницы краснели и бледнели, отвечая на мудреные философские вопросы, широкой публике увидеть не удалось.

«Членам жюри сегодня пришлось очень нелегко. Конкурс красоты — это такой субъективный конкурс. Лучшего бегуна можно определить по секундомеру, прыгуна — по сантиметрам, а как измерить красоту?» — рассуждает председатель жюри — писатель Азамат Юлдашбаев.

— На сцене — 12 финалисток, в зале — родственники, и каждому свое чадо кажется самым красивым. Это и понятно. Fashion диктует отборочные критерии — рост, скулы и все остальное, а чисто природная красота не имеет эталонов. Нам было тяжело, и еще сложнее оттого, что это национальный конкурс красоты. Здесь устоявшееся общественное мнение жестко отличается от требований таких конкурсов, как «Мисс мира» или конкурсы красоты в Париже, в Сочи. Все хотят прежде всего увидеть национальный конкурс, национальный менталитет, национальные черты характера в этих девушках. Поэтому здесь надо совместить и мировые тренды красоты, и особенности национального менталитета, — продолжает Юлдашбаев.

Одним из успешных примеров совмещения мирового и национального во внешнем облике стала участница-блондинка — 16-летняя уфимка Аделия Файзуллина. Ее необычный для «Хылыукай» цвет волос сразу обращал на себя внимание и выделял среди однотипных остальных участниц-брюнеток.

Живая лошадь и гироскутеры

В этом году конкурс башкирских красавиц был посвящен Году семьи и предстоящей в 2020 году Всемирной фольклориаде. Эти два посвящения наложили отпечаток на содержание конкурса. На этапе подготовки девушки посетили одну из главных достопримечательностей Башкортостана — пещеру Шульган-Таш; как настоящие хранительницы домашнего очага учились печь хлеб и обращаться с младенцем, для чего прошли мастер-класс в Республиканском перинатальном центре. Все эти приключения на протяжении двух недель каждый день появлялись в эфире телеканала БСТ в «Дневниках Хылыукай».

Победительница уезжает с конкурса на новой белоснежной «Ладе Гранта» — такой Гран-при впервые предоставили организаторы главного республиканского шоу красоты



Но отличился конкурс-2018 не только этим. Есть такая башкирская фишка: хочешь удивить, выводи на сцену живую лошадь. Такой прием был успешно опробован и на опере «Салават Юлаев» в Башкирском оперном, и на спектаклях в Башдрамтеатре. Теперь пришел черед ГКЗ. На замечательно красивую сцену, видимо, для создания живого фона вышла лошадь с настоящей арбой. На сене сидели пастушки в костюмах башкирок северо-западных районов республики. Кто-то в зале злорадно шепнул про лошадь: «Хоть бы обделалась!». Так и вышло: пока девушки чарующими голосами вещали о прекрасном и делали вид, что косят и собирают сено, бедное животное наложило большую кучу. Об этом, конечно, не преминули сразу радостно возвестить миру некоторые башкирские СМИ.



Еще на конкурсе появился живой барашек. К счастью, он не скакал по сцене, а только мирно сидел на руках у конкурсантки. Барашек стал одним из атрибутов роскошной экзотической войлочной коллекции художественной галереи народного искусства «Урал». В свое время коллекция завоевала Гран-при на третьем Евразийском конкурсе высокой моды национального костюма «Этно-Эрато». Дефиле девушек в костюмах из этой коллекции стало одним из самых красивых номеров шоу.

Не менее эффектным выходом финалисток стало и дефиле, заменившее традиционный танцевальный конкурс. Под демонстрацию на большом экране подводной фотосессии девушки «выплыли» на сцену а-ля «семь девушек». Однако «плавающая» грациозная походка 12 красавиц в этот раз оказалась не результатом хореографического мастерства, а водружением на гироскутеры.

Отсутствие хореографического конкурса отметила Айгуль Утяганова, режиссер конкурса «Хылыукай» в 2007, 2011—2017 годах.

«Приятно режиссировать шоу-программу с имеющимся бюджетом, — говорит Утяганова. — Поэтому я была очень рада, что наконец обратили внимание на такое значимое мероприятие, как наш любимый конкурс «Хылыукай». Но я считаю, что можно было все же оставить главные составляющие — показать со сцены знание башкирского языка во время интеллектуального конкурса и башкирскую хореографию. У «Хылыукай» есть традиции. Да, мы, режиссеры, организаторы, ежегодно ищем новое прочтение, но в этих традициях вся красота и сила — этим конкурс выгодно отличается по всей стране».

Рост имеет значение?

Еще одним новшеством конкурса 2018 года стало жесткое ограничение по росту, которое внесли в положение. У 12 финалисток рост начинался с отметки 170 см. Данное обстоятпельство тоже получило разные отзывы.

«На этом конкурсе я второй раз в качестве зрителя. Вначале я участвовала и завоевала первое место, все остальные годы я была хореографом или организатором проекта. Победа в конкурсе дала мне толчок к углубленному изучению истории башкирского народа, башкирского языка, литературы, культуры, — говорит Азалия Дильмухаметова, продюсер. — Я считаю, что время от времени режиссерский состав, организаторский состав надо менять, потому что у каждого свое новое видение, свои идеи. Главное — нужно сохранить традиции и обычаи конкурса. В каждом конкурсе «Хылыукай» девушки должны показывать свое владение языком, знание башкирских обычаев, это обязательно. И я бы поставила нижнюю планку роста в 165, не 170 см. Бывает, девушка красивая, но не подходит только по росту. Я за натуральную башкирскую красоту, а мы, башкирки, не отличаемся высоким ростом».

Однако зрители в зале не задумывались о высоте конкурсанток, а просто наслаждались зрелищем. Иногда к восхитительным конкурсанткам даже можно было прикоснуться: например, при выходе конкурсанток в одеянии стюардесс одного из спонсоров проекта — «Турецких авиалиний». Статные красавицы внезапно вошли в зал и раздали зрителям взлетные карамельки. Самые шустрые попутно успели наделать селфи с членами жюри и почетными гостями.

Иногда к восхитительным конкурсанткам даже можно было прикоснуться: например, при выходе в одеянии стюардесс

А судьи кто?

И напоследок — имена тех, кто вошел в летопись конкурса «Хылыукай-2018». Организаторами конкурса в этом году выступили Министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества совместно с ГУП ТРК «Башкортостан», студия Bashkirian Beauty.

Старожилы конкурса заметили принципиальные изменения в составе жюри. Если в прежние годы половину жюри составляли спонсоры, а половину — медийные лица башкирской культуры, то в этом году большинство судей оказались представителями спонсоров. Наверное, это неплохо, учитывая то, что появление меценатов расширяет призовой фонд конкурса.

В состав жюри вошли башкирский писатель и главный редактор газеты «Башкортостан» Азамат Юлдашбаев, генеральный директор ООО «Азимут Уфа» Нана Загидуллина, директор регионального офиса «Анекс-тур» в Уфе Ильдар Махмудов, директор автосалона «Луидор» Сергей Шапошников, директор телеканала «Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан» Гульназ Кульсарина, представитель строительной компании «Строй Высота» Тимур Ишалин; генеральный директор ООО «Газстройинвест» Рафаэль Султанов; член Общества башкирских женщин Республики Башкортостан Альбина Исхакова; представитель авиакомпании Turkish Airlines Рустам Абдразаков; победительница Республиканского конкурса башкирских красавиц «Һылыуҡай-2010» Айгуль Аиткулова.

В этом году конкурс башкирских красавиц был посвящен Году семьи и предстоящей в 2020 году Всемирной фольклориаде

Номинации и победители

Первое место и диплом в номинации «Мисс Улыбка» завоевала Назгуль Аюпова, второе место и диплом в номинации «Мисс «Тамыра» (название телекомпании, — прим. ред.) — Ильзира Асмандиярова, третье место и диплом в номинации «Мисс Совершенство» — Эльвина Газизуллина.

В номинации «Мисс Интернет» победительницей стала Гузелия Ишмухаметова, набравшая наибольшее количество голосов в ходе интернет-голосования. «Мисс Дружба» — Розалина Гисматуллина, «Мисс Рукодельница» — Азалия Загитова, «Мисс Фото» — Зиля Гатауллина, «Мисс Bashkirian Beauty 2018» — Аделия Файзуллина, «Мисс Вокал» — Гульсия Надыршина, «Мисс Надежда» — Гульдар Смакова, «Мисс Фэшн» — Зухра Муллагильдина.

1 / 27 Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков