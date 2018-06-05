Хамитов опустился на десятое место в рейтинге влияния губернаторов

Глава Башкирии Рустэм Хамитов опустился в рейтинге влияния губернаторов за май 2018 года с восьмой на десятую строчку. В исследовании Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) он набрал 5,9 балла.

Среди глав субъектов ПФО в десятке лидеров также остался президент Татарстана Рустам Минниханов. Он сохранил четвертую позицию в рейтинге.

И.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров опустился на 11-е место, выбыв из топ-10 (ранее занимал девятое место).

Глава Мордовии Владимир Волков поднялся с 13-го на 12-е место. И.о. губернатора Нижегородской области Глеб Никитин также улучшил позиции. Он перешагнул через ступеньку на 14-ю строчку.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев занял 15-ю позицию, поднявшись с 18-й.

Глава Удмуртии Александр Бречалов попал в группу с сильным влиянием достигнув 19-го места, против 25-го месяцем ранее.

В этой же группе остался губернатор Пермского края Максим Решетников, сохранивший за собой 20-ю строчку.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев поднялся на пять позиций и занял 27-е место в рейтинге.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев переместился с 36-й на 27-ю позицию. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев достиг 42-й строки. Руководитель Ульяновской области Сергей Морозов поднялся на 50-е место, переместившись в группу губернаторов с сильным влиянием.

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг также поднялся в списке. Он занял 54-ю позицию против 60-й в прошлом месяце.

Одним из лидеров по перемещению вверх стал глава Марий Эл Александр Евстифеев. Он поднялся с 68-го на 57-е место.

Напомним, что по итогам рейтинга за апрель наибольшее падение показали Берг и Белозерцев.