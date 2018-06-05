Хамитов опустился на десятое место в рейтинге влияния губернаторов
Глава Башкирии Рустэм Хамитов опустился в рейтинге влияния губернаторов за май 2018 года с восьмой на десятую строчку. В исследовании Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) он набрал 5,9 балла.
Среди глав субъектов ПФО в десятке лидеров также остался президент Татарстана Рустам Минниханов. Он сохранил четвертую позицию в рейтинге.
И.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров опустился на 11-е место, выбыв из топ-10 (ранее занимал девятое место).
Глава Мордовии Владимир Волков поднялся с 13-го на 12-е место. И.о. губернатора Нижегородской области Глеб Никитин также улучшил позиции. Он перешагнул через ступеньку на 14-ю строчку.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев занял 15-ю позицию, поднявшись с 18-й.
Глава Удмуртии Александр Бречалов попал в группу с сильным влиянием достигнув 19-го места, против 25-го месяцем ранее.
В этой же группе остался губернатор Пермского края Максим Решетников, сохранивший за собой 20-ю строчку.
Губернатор Кировской области Игорь Васильев поднялся на пять позиций и занял 27-е место в рейтинге.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев переместился с 36-й на 27-ю позицию. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев достиг 42-й строки. Руководитель Ульяновской области Сергей Морозов поднялся на 50-е место, переместившись в группу губернаторов с сильным влиянием.
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг также поднялся в списке. Он занял 54-ю позицию против 60-й в прошлом месяце.
Одним из лидеров по перемещению вверх стал глава Марий Эл Александр Евстифеев. Он поднялся с 68-го на 57-е место.
Напомним, что по итогам рейтинга за апрель наибольшее падение показали Берг и Белозерцев.АналитикаОбществоВласть БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым