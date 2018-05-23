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Курултай башкир предложил провести всероссийский митинг против закона о добровольном изучении родных языков

15:47, 23.05.2018 2

Общественная организация «Всемирный курултай башкир» выступила за проведение общероссийского митинга против закона о добровольном изучении родных языков.

В Москве прошел круглый стол на тему развития языков в системе общего образования России, передает пресс-служба организации.

Руководитель аппарата Всемирного курултая Рустям Баянов предложил представителям национальных республик определить день для проведения всероссийского митинга.

Также он выдвинул идею создания родительских комиссий по работе с семьями и защите родных языков.

«Попытка узаконить «необязательность» изучения родных языков воспринимается Всемирным курултаем как попытка лишения коренных народов страны исконного права на сохранение и применение родного языка в местах своего проживания», — приводит слова Баянова пресс-служба общественной организации.

Ранее сообщалось, что представители республик создадут «Демократический конгресс народов РФ» в защиту родных языков.

Напомним, что Госдума РФ рассматривает законопроект о добровольном изучении родных языков. Он позволит школьникам выбирать язык для изучения в качестве родного. Однако документ также отменит обязательное изучение государственных языков в национальных республиках. Этот вопрос стал весьма резонансным в Татарстане и других регионах.


ОбществоОбразование Башкортостан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:30
    молодцы соседи . мы с вами. Бирешмагез ут куршелар татарлар чувашлар хам башка миллатлар сезнен белан.
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  • Анонимно 16:36
    Необходимо!
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