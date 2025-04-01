«Молоко чувствительно к доходам»: переработчики начали корректировать цены

Затоваривание молочной продукцией в сетях вынудило переработчиков снижать закупочную стоимость сырого молока

Фото: Мария Зверева

«Не скажу, что продажи встали, но замедление темпов реализации молочной продукции произошло достаточно существенное. Запасы питьевого молока на полках выросли на 14%, кефира — на 6%, а сливочного масла и сливок — на 262%», — констатировал стагнацию в молочном сбыте глава «Союзмолоко» Артем Белов сегодня на встрече с татарстанскими производителями. Устранить перекосы на рынке он предложил за счет заключения долгосрочных контрактов, а пока переработчики готовят корректировку цен на молочную продукцию. В предстоящие полтора года производство сырого молока не вырастет, поэтому колебание розничных цен сохранится, прогнозирует Белов.

Молочники нарвались на сложности в сбыте

«В последние две недели наш взгляд на молочный рынок резко поменялся. Серьезно замедлился спрос и на сырье, и на готовую продукцию, а в розничных сетях начали расти запасы», — с тревогой заявил глава «Союзмолоко» Артем Белов, приехавший на встречу с татарстанскими производителями молочной продукции. Резкий скачок цен, произошедший в конце прошлого года, обернулся большими неприятностями. Затоваривание в сетях коснулось всех видов продуктов: от молока и кефира до сливочного масла, сливок и глазированных сырков.

— Не скажу, что продажи встали, но замедление темпов реализации молочной продукции произошло достаточно существенное. Запасы питьевого молока на полках выросли на 14%, кефира — на 6%, а сливочного масла и сливок — на 262%, — констатировал стагнацию в молочном сбыте Белов.

В целом запасы молочной продукции, по его словам, на полках выросли на 5%. Наступления ступора в молочном сбыте, похоже, не ждали. Молоко — очень чувствительная категория к доходам. Если растут доходы — потребление растет, если падают — спрос угасает, отметил позже глава союза.

Глава «Союзмолоко» Артем Белов сообщил о затоваривании на полках питьевого молока, кефира и сливочного масла. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В марте переработчики начали «резать» закупочные цены

Чуть лучше выглядит ситуация с закупками сырья. По словам Артема Белова, здесь прирост на 2%, то есть переработчики продолжают увеличивать закупки молока, но теряют деньги на сбыте готовой продукции. В результате крупные агрохолдинги начали корректировку закупочных цен на молоко. В настоящее время средняя цена на сырое молоко в Татарстане выросла до 45,9 рубля за килограмм без учета НДС против 38 рублей в 2024 году.

— Корректировка началась в марте, и я думаю, что продлится в марте-апреле и до начала мая, — рассказал Артем Белов, после этого закупочные цены на молоко, по его словам, вернутся к исходному уровню. — Во второй половине 2025 года и весь 2026 год будет расти потребление молока и молочной продукции в результате роста реальных доходов населения. С другой стороны — вырастет экспорт молочной продукции.

Колебания на рынке связаны с тем, что прирост товарного молока постепенно замедляется. Причиной тому — высокая ставка ЦБ, что делает менее доступным инвестиционное кредитование. «Как минимум в 2025-2026 годах будем жить в такой парадигме. Будет небольшое напряжение, а спрос будет превышать предложение», — предупредил глава союза. С другой стороны, это очень хорошо для производителей, они смогут получить хорошую доходность.

Нужно переходить на долгосрочные контракты

Устранить перекосы на молочном рынке он предложил за счет заключения долгосрочных контрактов. «Сезонные колебания закупочных цен на молоко-сырье и увеличение себестоимости ставят под угрозу реализацию инвестиционных проектов. Но мы должны развивать не только производство, но и переработку молока», — согласился министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. По его словам, без развития мощностей по переработке республика рискует «вновь вернуться к перепроизводству, снижению закупочных цен на молоко-сырье».

Глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров призвал заключать долгосрочные контракты. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сейчас ежедневно предприятиями республики перерабатывается 4 400 тонн молока, что составляет 87% от общего объема реализованного сырья в республике. В прошлом году производство молочной продукции увеличилось на 3% к уровню 2023 года. Значительно выросло производство сыров — на 9,9%, а обработанного молока — на 5,2%. При этом сократился выпуск сливочного масла на 11,8% (20 823 т) и кисломолочной продукции на 5,2% (100 753 т).

— Выпуск сливочного масла зависит от нескольких факторов, и прежде всего — от оптовой цены. То, что видим на полке, пошло замедление аукционной продажи, но это следствие того, что происходило несколько месяцев назад. После августа прошлого года цена стала постепенно корректироваться, в марте увидим корректировки. Снижение цены на сливочное масло в опте, скорее всего, будет транслироваться на полке, — пояснил Артем Белов.

Большинство молочных предприятий ведут модернизацию. «Апастовский молочный комбинат, который ранее перерабатывал порядка 200 тонн молока в сутки и выпускал сухое обезжиренное молоко и сливочное масло, после проваленной модернизации способен увеличить объем переработки до 600 тонн. Казанский молочный комбинат, который на данный момент перерабатывает 600 тонн молока в сутки, планирует нарастить объем переработки до 1 000 тонн к 2030 году, а может, на год раньше управится.

Одновременно с этим в Татарстане планируют увеличить и производство сырого молока до 2,6 млн тонн, или на 320 тысяч, уточнил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров. Это достаточно амбициозная задача, ведь ежегодные темпы роста производства сырого молока не превышают 2-3%. С этой целью в республике идет модернизация животноводческих ферм и комплексов с переводом их на высокотехнологичное оборудование, строятся новые фермы и кормовые центры.

1 / 27 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов