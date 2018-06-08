Интервью Мустая Карима, «которого никогда не было»

В свет вышла книга о классике башкирской литературы. В Москве состоялась презентация

Недавно увидела свет книга на русском языке «Мустай. Интервью, которого никогда не было», посвященная выдающемуся башкирскому поэту Мустаю Кариму. Презентация сборника состоялась в Москве в рамках книжного фестиваля «Красная площадь». Уфимский обозреватель «Реального времени» Лейла Аралбаева побывала на торжестве и стала одной из первых, кто ознакомился с изданием, выпущенным к предстоящему столетию классика.

«Мустай Карим говорит за себя»

В эти дни мне посчастливилось взять в руки и начать читать удивительную книгу — «Мустай». Это еще один памятник выдающемуся писателю, поэту, драматургу, общественному деятелю Мустаю Кариму, почитаемому во всей России. Его произведения стали классикой и составляют золотой фонд многонациональной российской словесности.

И именно россиянам адресована эта книга, пронизанная солнечными лучами любви и уважения, созданная с большим профессионализмом и вкусом. Мустай Карим писал на башкирском языке, его произведения переводились на 35 языков мира, но подарочное издание «Мустай» подготовлено именно на русском языке. Книга увидела свет в издательстве «Инеш» при поддержке Фонда имени Мустая Карима в преддверии 100-летия народного поэта Башкортостана.

Идея создания книги принадлежит руководителю фонда, внуку поэта Тимербулату Каримову. Книга представляет огромный, трепетный труд составителей Алексея Фенина и Гульнары Белозеровой. Они собрали материал в необычном жанре — «Интервью, которого никогда не было».

— Мы говорили с Тимербулатом Олеговичем, что неплохо было бы сделать такую книгу, которая бы представляла самого Мустая Карима, и для тех, кто его хорошо знает, и для тех, кто его не знает вообще. Мы решили создать книгу-альбом, где сам Мустай Карим говорит за себя — рассказывает о своей жизни своими художественными произведениями. Книга выстроена по хронологии, поэтому здесь одновременно предстает и его судьба, и его творчество, — рассказал «Реальному времени» главный редактор издательства «Инеш» Алексей Фенин.

В избранных фрагментах предстает вся жизнь Мустая — неповторимая и удивительная, во всех ее красках, насыщенная событиями и встречами. Судьба писателя читается через фрагменты произведений «Притча о трех братьях», «Долгое-долгое детство», «Мгновения жизни», его дневников и воспоминаний, поэтической лирики.

Алексей Фенин (на фото — слева) и Гульнара Белозерова собрали материал в необычном жанре — «Интервью, которого никогда не было»



Философ, ищущий смысл бытия

Мустай Карим знаменит не только как яркое, глубокое и самобытное явление современной художественной литературы. Он был личностью, обладающей харизмой, исключительным даром общения с людьми, обаянием и мудростью.

Книга открывает нам Мустая как философа, умеющего в простых вещах найти глубинный смысл бытия, бытовую историю превратить в притчу. А потому каждая страница дарит меткие жизненные метафоры, западает в душу крылатыми словами Мустая.

Автор рассуждает о жизни и смерти в равных правах, о детстве и Башкирии, об искусстве и книге, о встречах с истинными творцами и вершителями судеб, о войне и природе фашизма. Сквозь откровения дневника проступают образы отца, Старшей и Младшей матери, любимой и единственной супруги Раузы, однокашников поэта, собратьев по перу — Сергея Михалкова, Александра Фадеева, Сергея Баруздина, Расула Гамзатова, Александра Твардовского, Константина Симонова, Чингиза Айтматова, Давида Кугультинова, Кайсына Кулиева, Алима Кешокова, Мусы Гали, Сайфи Кудаша.

Завершают книгу новогодние строфы поэта — как рождение и продолжение новой жизни, бег которой не в силах остановить даже Поэт.

Очень тщательно составителями отобрана лирика. «Отчий дом», «Эту песню мать мне пела», «Берега остаются», «У утеса» (к портрету Пушкина), «Тукаю», «Цветы на камне», «Мой конь», «Она была со мною рядом», «Европа — Азия», «Лишь камни плачут», «Я — россиянин», «Птиц выпускаю», посвящения сыну Ильгизу и дочери Альфие. Эти с детства знакомые строки стихотворений выстраиваются как светоносные маяки, вехи судьбы большой личности в контексте жизни всей страны, великих событий и потрясений бушующего ХХ века.

— Это уникальное издание, потому что через слова Мустая, его дневники, поэзию мы видим его сокровенные мысли. Книга сделана с большим уважением и с большой любовью к нашему деду Мустаю Кариму — писателю большого таланта, фронтовику, человеку богатой и сложной судьбы, независимых суждений, высокого гражданского чувства, — подчеркнул Тимербулат Каримов.

«Это уникальное издание, потому что через слова Мустая, его дневники, поэзию мы видим его сокровенные мысли», — говорит Тимербулат Каримов



В шорт-листе «Лучшие книги года»

Отмечу, что все стихи даны в переводе на русский язык, и здесь мы видим имена больших поэтов и настоящих мастеров перевода — Михаила Светлова, Елену Николаевскую, Ирину Снегову, Дима Даминева, Газима Шафикова, Михаила Дудина, Веронику Тушнову.

Перелистывая страницы, испытываешь эстетическое удовольствие. Основу составили уникальные фотографии из личного архива, есть снимки, опубликованные впервые. Просторы деревни Кляшево Чишминского района Башкортостана (родина классика, — прим. ред.), пейзажи родной республики, семья поэта, Мустай Карим на войне — с корреспондентами, в госпитале, в поездках по миру — в Австрии, Румынии, Болгарии, Вьетнаме, Камбодже, Франции, Японии, Чехословакии, ФРГ.

Фотографии демонстрируют память о Мустае Кариме, которая живет везде — в залитой солнцем московской улице, названной его именем, в многофигурной композиции уфимского памятника (автор — Андрей Ковальчук), в сценах из спектаклей «Не бросай огонь, Прометей!» и «В ночь лунного затмения», в одухотворенных лицах учениц Башкирской гимназии №158.

Презентация книги «Мустай. Интервью, которого никогда не было» состоялась на днях в Москве, в рамках Всероссийского книжного фестиваля «Красная площадь». Книга «Мустай. Интервью, которого никогда не было» была представлена на конкурс Ассоциации книгоиздателей России «Лучшие книги года-2017». По итогам конкурса она вошла в шорт-лист и стала дипломантом по номинации «Лучшее издание классической художественной литературы».

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