Итоги дня: открытие нового участка М-12, увеличение соцвыплат, рост ВВП России
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 8 сентября:
- Президент России Владимир Путин открыл участок трассы М-12 Москва — Казань — от Москвы до Арзамаса (Нижегородская область). А уже в декабре этого года по трассе М-12 можно будет доехать до Казани всего за 6,5 часа (вместо 12).
- Как заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, с учетом указанного участка трассы открыто более половины автодороги «Восток» от Москвы до Казани. По его словам, в 2024 году построят связку с Башкортостаном, Пермским краем и Екатеринбургом.
- Проезд по участку трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса для легковых автомобилей будет стоить 2,8 тысячи рублей без учета скидки, для грузовых авто цена составит 6 тысяч рублей.
- В свою очередь заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Константин Макиев рассказал, что все заправки, расположенные на трассе М-12, будут оборудованы зарядками для электрокаров в 2024 году. По его словам, до конца 2023 года к моменту открытия автодороги до Казани всего будет действовать 16 МФЗ. В 2024 году их количество на трассе М-12 планируется увеличить до 32, уточнил он.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ВВП страны вырос более чем на 2% за 7 месяцев 2023 года. По его словам, в настоящее время происходит закрепление экономического роста, наметившееся с третьего квартала. Так, в июле в годовом выражении ВВП превысил уровень 2022 года на 5%, а уровень двухлетней давности — почти на 1%.
- В Татарстане проиндексировали ежемесячные денежные и иные виды выплат (ЕДВ), направляемые по адресной социальной поддержке отдельных категорий населения. Коэффициенты индексации выплат установлены в размере 1,04 на 2024—2026 годы.
- На «Госуслугах Татарстана» создадут «Единый кабинет согласований». Кабмин республики постановил разработать функционал кабинета голосований для оптимизации сроков предоставления услуг. Первые личные кабинеты должны появиться уже до 1 декабря.
- Бывшего начальника отделения ГИБДД по Бавлинскому району Татарстана Ильнура Гиматдинова признали виновным во взяточничестве (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Суд установил, что 9 февраля этого года подсудимый, находясь на парковке рядом со зданием местного отделения ГИБДД, бесконтактным способом получил от мужчины взятку в 45 тысяч рублей за сохранение водительского удостоверения.
- Комитет по транспорту мэрии Казани объяснил, почему город не закупает электробусы, которые производит челнинский КАМАЗ: в столице Татарстана просто нет необходимой инфраструктуры, а также «цены на электробусы в разы выше, чем на троллейбусы».
- В такси, каршеринг и сервисы доставки заказов Казани и других городов-миллионников могут начать внедрять электромобили «Атом» после старта их серийного производства. Но так как города не создавались под электротранспорт, необходимо внедрить ряд изменений.
- По опасной глубокой колее въезжает в осень и зиму 2023 года Казань на третью транспортную дамбу. Проект ремонта этого участка дороги, полновесно оплаченный из городского бюджета в 2017 году, за минувшие 6 лет устарел, так и не будучи реализованным. «Реальное время» — об опасной дороге, штрафах, сопоставимых с расходами на ремонт, и зря потраченных деньгах.
- Татарстан и Удмуртия уточнили административные границы, данные внесли в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Общая протяженность границы составила 813 км. Специалисты Татарстана и Удмуртии вели работу по этому вопросу более 2 лет.
- В Татарстане утвердили на 2024 год максимальные размеры платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных дошкольных организациях в группах общеразвивающей и комбинированной направленности, а еще в группах компенсирующей и оздоровительной направленности, взимаемые с родителей ежемесячно.
- Татарстан на пороге новой волны сезонных заболеваний. Этой осенью медики готовятся к вспышкам свиного и азиатского гриппа, а также напоминают про коронавирус, который продолжает циркулировать, хотя и в легких формах. «Мы впервые входим в эпидподъем заболеваемости на фоне всех снятых ограничений — это меня пугает», — признался «Реальному времени» главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов. В Казани уже заработали мобильные пункты вакцинации от ОРВИ, а вот бесплатных вакцин от ковида уже нет.
- На Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке приедут для участия делегации из 10 стран, однако главы государств не приедут. Так, делегации ожидаются из Белоруссии, Вьетнама, Индии, Казахстана, Китая, КНДР, Лаоса, Мьянмы, Сингапура и Филиппин. Участие в форуме может принять и президент России Владимир Путин.
- Как заявили в исполкоме Набережных Челнов, город может стать пунктом отправки теплохода «Метеор» в Сарапул, так как обладает необходимой инфраструктурой. Однако пока также рассматриваются пункты отправки из Нижнекамска и Елабуги.
- Ремонт здания представительства КАМАЗа в Казани по адресу: ул. Карла Маркса, 35 проходит с грубейшими нарушениями техники безопасности, сообщили «Реальному времени» очевидцы. Они обратили внимание, что работники ходят по строительным лесам без страховки и ограждения, отсутствует спецодежда и необходимые средства индивидуальной защиты.
- В Татарстане перед судом предстанут прораб и машинист автокрана, которых обвиняют в нарушении правил безопасности, из-за чего погиб человек. Прораб работал в компании, выполнявшей работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в поселке Круглое Поле в Тукаевском районе. 2 мая обвиняемый, устно договорившись, привлек к работам машиниста автокрана со своей техникой и 50-летнего мужчину без квалификации, который к тому же был пьян.
- На капитальный ремонт девяти объектов в Татарстане Главстрой республики выделит в общей сумме порядка 100,66 млн рублей. В списке объектов также находится и горевший казанский Алафузовский театр, в котором находится арт-резиденция «Созвездия-Йолдызлык». На противоаварийные работы потратят 37,7 млн рублей.
- В Кировском районе Казани обновят комплекс инженерных сооружений, предназначенных для отвода сточных вод. На эти цели из республиканского бюджета власти выделят полмиллиарда рублей. В число работ, которые необходимо выполнить до декабря текущего года, войдут валка деревьев, расчистка канав и даже ремонт канализационно-насосной станции.
- Сменившим пол татарстанцам хотят запретить быть опекунами и усыновителями детей, соответствующие изменения планируют внести в Семейный кодекс республики. В июле Владимир Путин подписал закон о введении запрета на операции по смене пола, исключение сделано для медицинских вмешательств для лечения врожденных, генетических и эндокринных заболеваний.
- МЧС России поддерживает инициативу вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР) оснастить все российские детские площадки системами видеонаблюдения и тревожной кнопкой с экстренной связью со службой «112». Чернышов предлагает разработать федеральную программу «Безопасный двор».
- Перед летней Универсиадой 2013 года в Казани должен был презентовать свой новый альбом американский соул-певец Стиви Уандер. Однако этим планам не суждено было сбыться, так как он не успел дописать пластинку из-за ухудшения здоровья.
- Министр экономического развития России Максим Решетников и раис Татарстана Рустам Минниханов посетили ОЭЗ «Алабуга» и «Алабуга Политех». В частности, делегация побывала на заводе по производству автомобилей Aurus. Также гости ознакомились с инфраструктурой образовательного центра «Алабуга Политех». Глава Минэкономразвития признался, что масштабы площадки его впечатлили.
- Руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина рассказала, что республика подписала соглашения о сотрудничестве с семью провинциями Китая. В список вошли: Шаньдун, Хунань, Сычуань, Аньхой, Хэйлунцзян, Чжэцзян и Чунцин. По ее словам, сейчас наблюдается положительная динамика китайских инвестиций в республику. В ближайшие годы сотрудничество между сторонами будет расширяться, подчеркнула она.
- Активы шведского автоконцерна Volvo в России получит российский инвестор. Минпромторг совместно с новым собственником определил отечественного партнера для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна. Сейчас ведется работа для ее скорейшего перезапуска.
- Сбербанк надеется на начало снижения ключевой ставки ЦБ РФ уже в текущем году, после этого в банке ожидают повышения спроса на кредиты. Зампред правления банка заявил, что основной задачей регулятора была стабилизация валютного курса, которая успешно выполняется.
- В Москве проведут капитальный ремонт здания полномочного представительства Татарстана за 50,4 млн рублей. Средства на эти цели будут выделены из республиканского бюджета, а завершить работы необходимо уже до 1 декабря. Подрядчику предстоит полностью обновить защиту полпредства, заменив системы периметральной охраны и контроля доступа, а также установив новые камеры видеонаблюдения и пожарно-охранную сигнализацию.
- На предприятии СИБУРа в Нижнекамске освоили выпуск пропиленгликоля марки А. Выпущена опытно-промышленная партия продукта, который широко востребован в фармацевтической промышленности, строительной, косметической и пищевой отраслях. как отметили на предприятии, российским переработчикам в год нужно около 40 тысяч тонн пропиленгликоля. Предполагается, что запуск производства обеспечит не менее 20% потребностей российского рынка.
- Из Египта не могут вылететь 186 российских туристов, имевшие билеты местной авиакомпании Red Sea Airlines, которая отменила рейсы. Всего в стране отдыхают 480 клиентов авиаперевозчика. По данным Росавиации, застрявших туристов должна вывезти авиакомпания Azur Air. Вопрос с перевозкой оставшихся россиян пока еще обсуждается.
- Посла Армении вызвали в МИД России и выразили ему жесткое представление на фоне недружественных действий Еревана. В министерстве отметили появление в в официальных кругах и политической элите Армении определенных сомнений в целесообразности союзнических связей в рамках ОДКБ и с Россией на двусторонней основе, а также сомнений в реализуемости комплекса договоренностей Москвы, Еревана и Баку.
Ключевые события 562-го дня специальной военной операции на Украине:
- ФСБ задержала россиянина, готовившего диверсию на железной дороге в Крыму по заданию украинской разведки. Задержан житель Севастополя 1978 года рождения, собиравший данные о размещении в Крыму объектов и подразделений Минобороны России.
- В Минобороны России заявили, что на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 12 атак подразделений 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной, 110-й механизированной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Андреевка, Артемовск, Орехово-Василевка и Веселое Донецкой Народной Республики.
- На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск в течение суток отражены пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.
- На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю, а также при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоегоровка Харьковской области.
- На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделениями российской группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 38-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад боеприпасов подразделения ВСУ.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено свыше 25-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено огневое поражение живой силе и военной технике ВСУ в 113-ти районах.
- Кроме того, в районе населенного пункта Трудовое Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У.
- В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.
- Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
- Кроме того, уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Никольское, Клиновое, Николаевка Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Широкое Запорожской области и Котляровка Харьковской области.
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Илина ХакимоваОбществоВласть
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