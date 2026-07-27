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Песков ответил Зеленскому после заявлений о военных из КНДР и СВО

13:43, 27.07.2026

Представитель Кремля считает, что Зеленскому не стоит судить о планах России

Песков ответил Зеленскому после заявлений о военных из КНДР и СВО
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Зеленскому не стоит судить о планах России. Так он прокомментировал заявления Зеленского о том, что Россия, якобы рассматривает возможность привлечения вооруженных сил КНДР для участия в специальной военной операции.

— Не Зеленскому говорить о наших планах, — сказал представитель Кремля.

Больше он никак не прокомментировал данное заявление.

Никита Егоров

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