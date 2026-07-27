Песков ответил Зеленскому после заявлений о военных из КНДР и СВО

Представитель Кремля считает, что Зеленскому не стоит судить о планах России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Зеленскому не стоит судить о планах России. Так он прокомментировал заявления Зеленского о том, что Россия, якобы рассматривает возможность привлечения вооруженных сил КНДР для участия в специальной военной операции.

— Не Зеленскому говорить о наших планах, — сказал представитель Кремля.

Больше он никак не прокомментировал данное заявление.

Никита Егоров