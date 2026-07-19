Опасный перец чили, космический оборотень и секрет вечности золота

Интересные новости науки за неделю

Фото: Реальное время

Риск развития рака в желудочно-кишечном тракте в среднем на 64% выше у любителей перца чили, чем у людей, которые не любят острую еду. Темная комета изменила траекторию движения неожиданно для ученых, которые считали ее астероидом. Лишний вес набирается даже от небольшого недосыпа — полутора часов в сутки в дефиците достаточно. Причиной смерти двух миллионов человек в год являются наночастицы, которые образуются при сжигании топлива. Золото блестит тысячелетиями и не покрывается оксидной пленкой, потому что атомы из его кристаллической решетки постоянно меняются друг с другом местами и не успевают прореагировать с кислородом из воздуха. Научные новости этой недели — в обзоре «Реального времени».

Любители остренького в три раза сильнее остальных рискуют заболеть раком пищевода

Международная группа ученых провела большой метаанализ, изучив данные более 11 тысяч человек: задачей было поискать взаимосвязь между любовью к перцу чили и риском заработать рак органов пищеварительной системы.

Статистически достоверной взаимосвязи с раком желудка и кишечника не нашли. Зато пищевод оказался под серьезным ударом: в группе людей с максимальным потреблением острого перца вероятность развития рака пищевода оказалась втрое выше, чем среди контрольной группы. А в целом риск развития рака в желудочно-кишечном тракте был в среднем на 64% выше у любителей перца, чем у людей, которые не любят острую еду. При этом самая ярко выраженная зависимость отмечается в странах Азии, Африки и Америки, в которых национальная кухня традиционно острая.

Объясняя этот эффект, исследователи грешат на капсаицин (вещество, которое обеспечивает остроту перца). Возможно, слизистая оболочка, которая часто контактирует с капсаицином, постоянно хронически воспалена и раздражена. Поврежденные клетки могут начать восстанавливаться с ошибками — а это может запустить перерождение здоровых тканей в раковые.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Дискуссия, впрочем, остается открытой: возможно, виноват не перец, а сопутствующие факторы — курение, алкоголь, генетическая предрасположенность. Ведь ранее неоднократно публиковались работы о том, что масштабные популяционные исследования опровергают риск травмирования пищевода при частом употреблении острого перца.

Темные кометы, «маскирующиеся» под астероиды, могут угрожать Земле

Благодаря современным методам наблюдения, ученые начали все чаще находить космические объекты, которые сочетают в себе признаки нескольких небесных тел и в итоге меняют свою «родовую принадлежность». Например, всю жизнь считались астероидами, а оказались кометой — просто «темной», с еле заметной комой и почти без хвоста. От астероида такую комету отличает траектория или скорость движения, которая совершенно не совпадает с расчетными значениями. И это уже может быть опасным: когда небесное тело «всплывает» там, где его совсем не ждут земные астрономы.

Об одном из таких примеров и идет речь. Астероид 1998 SH2 наблюдают уже 30 лет. В 2025 году он сблизился с Землей, немало удивив астрономов: он сильно отклонился от рассчитанной для него орбиты. Ученые поняли, что на него действует негравитационное ускорение. Но какое? Ведь у астероида никаких встроенных «моторчиков» не предусмотрено.

Исследователи заподозрили, что на самом деле перед ними темная комета — тело, содержащее лед, который испаряется при сближении с Солнцем. У нормальных комет процессе испарения образуется заметное облако газа вокруг головы (оно называется кома) и характерный хвост. А у темных комет это количество очень невелико, поэтому кому и хвост во время наблюдений увидеть практически нереально, если только не искать их целенаправленно. У 1998 SH2 их нашли — и слабую кому, и тонкий пылевой хвост. Именно поэтому объект изменил траекторию — когда молекулы воды испаряются с поверхности, они создают слабую реактивную тягу, которая постепенно меняет орбиту «хозяина».

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Теперь бывший астероид переназвали — ему дали кометное имя P/1998 SH2. Но главная новость не в этом — этот случай позволяет предположить, что есть и другие «оборотни» среди многочисленных астероидов вокруг Земли. А это значит, что наша планета может подвергаться потенциальной неожиданной опасности, ведь рассчитанные для небесных странников орбиты могут быть совершенно не такими, как в действительности.

Недосып даже на полтора часа в сутки ведет к набору веса

Уже давно есть данные о том, что для эффективного похудения надо наладить грамотный режим сна и бодрствования. Если регулярно недосыпать — человек будет полнеть, даже не меняя рациона. На сколько надо недосыпать, чтобы получить значимый эффект? До сих пор четкого ответа не было, потому что эксперименты проводили только с критическим недостатком сна — когда человек спит всего 4 — 5 часов в сутки. А вот нашу ежедневную ситуацию — с недосыпом на час — полтора ежедневно — не рассматривали (уж не со страха ли?)

И вот в Колумбийском университете (США) решили наконец закрыть эту лакуну. Ученые проанализировали два исследования, в котором приняли участие 95 взрослых добровольцев. В их обычной жизни было не менее 7 часов сна в сутки, при этом у них отмечался риск болезней сердечно-сосудистой системы и заболеваний обмена. Эксперименты длились по шесть недель каждый. Во время первого периода испытуемые спали как обычно, а во время второго — вставали как обычно, но ложились на полтора часа позже.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

По окончании периода с дефицитом сна участники набрали в среднем по полкилограмма веса, выросла окружность талии, вся прибавка произошла в основном за счет жировой ткани. При этом люди двигались на 17 минут в день меньше, чем обычно.

Получается, что для набора веса необязательно критическое недосыпание. Хватает недостатка сна лишь на полтора часа в день. А это заставляет задуматься.

Наночастицы убивают до двух миллионов человек в год

Еще с начала столетия известно о том, что микрочастицы размером менее 2,5 мкм вызывают высокую смертность — до 4 миллионов человек в год. Всё это потому что дыхательная система человека настроена только на отсеивание более крупных частиц — они чаще всего встречаются в природной среде. Частицы меньшего размера поступают в легкие, из них — в кровь, а дальше становятся центрами тромбообразования.

Но есть и частицы гораздо меньше — наночастицы. Недавно была опубликована новая работа, в которой ученые попытались оценить, каков их вклад в смертность.

Они составили карту загрязнения воздуха такими частицами. Оказалось, что в кубическом метре воздуха содержится от 10 до 30 миллиардов наночастиц. Они образуются при сгорании твердого топлива — угля, дров и т.д. Масса этой пыли ничтожна, зато огромна площадь их поверхности.

Затем на карту наложили эпидемиологические данные по Европе и Северной Америке: сопоставили типичный рост смертности в той или иной точке и тем, как растет в ней концентрация наночастиц. Корреляцию быстро установили.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Оказалось, что в Европе смертность от наночастиц оказалась 35,7 случаев на 100 тысяч жителей (около 210 тысяч в год всего). В Северной Америке смертность ниже — 27,4 на 100 тысяч жителей (всего 100 тысяч). В целом по миру получилось 28,9 человек на 100 тысяч населения.

Опасно не только это, но и то, что наночастицы до сих пор никак не регулируются экологическим законодательством. При этом в масштабе Земли они приводят к преждевременной смерти почти 2 миллионов человек в год.

Почему золото блестит и не тускнеет

В Тулейнском университете (США) смоделировали конфигурацию атомной структуры золота и поведения электронов в ней. До сих пор думали, что сохранение блеска на тысячелетия — исключительно результат инертности золота и стабильности его кристаллической решетки. Но если бы это было так, то металл бы все равно со временем темнел — из-за того, что поверхностные атомы золота неизбежно вступали бы в связь с кислородом из воздуха и образовывали бы тонкую оксидную пленку.

Однако оказалось, что всё не так просто. Поверхность кристаллической решетки золота не так стабильна, как может показаться. Атомы в ней постоянно перестраиваются, меняются местами и блокируют окисление. Потому-то монеты из пиратских кладов времен открытия Америки, золото Шлимана в Пушкинском музее и кольца египетских фараонов в Лувре до сих пор сияют так же, как будто только что были созданы.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Статья, описывающая это открытие, имеет практическое значение. Сейчас золото используют в промышленности как катализатор — вещество, которое само не участвует в химических реакциях, но ускоряет их. При этом чрезмерная стабильность снижает его химическую эффективность. Чтобы золото взаимодействовало с другими элементами в сложных промышленных процессах и было более мощным катализатором, нужно, чтобы атомная перестройка или не происходила, или обращалась вспять.

