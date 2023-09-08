Экс-начальника отделения ГИБДД по Бавлинскому району Татарстана признали виновным во взяточничестве

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Бывшего начальника отделения ГИБДД по Бавлинскому району Татарстана признали виновным во взяточничестве (ч. 3 ст. 290 УК РФ), обвинение поддержала городская прокуратура, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Суд установил, что 9 февраля этого года подсудимый, находясь на парковке рядом со зданием местного отделения ГИБДД, бесконтактным способом получил от мужчины взятку в 45 тысяч рублей за сохранение водительского удостоверения.

Взяткодателю грозило лишение прав за пьяную езду — на этом его поймали на трассе М5 «Урал» «Москва — Челябинск», он отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения. Тогда начальник ГИБДД пообещал ему за взятку не изымать удостоверение по решению суда, и тот согласился.

Фигурант частично признал вину, ему назначили три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штраф в 135 тысяч рублей. Также экс-начальника ГИБДД лишили права занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет. Приговор в законную силу не вступил.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В феврале обвиняемый находился под домашним арестом. Следствие указывало, что начальник отделения ГИБДД пообещал взяткодателю, что если его остановят сотрудники полиции, возникшие проблемы будут решены. Тот, в свою очередь, обратился в полицию, рассказав о противоправных действиях обвиняемого.

Согласно открытым данным, отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела МВД России по Бавлинскому району Татарстана возглавляет Ильнур Гиматдинов. Эту должность он занял в июне 2022 года.

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Маргарита Головатенко