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Песков: Россия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа

19:12, 27.07.2026

В Кремле отметили, что со стороны мессенджера пока не наблюдается большой активности

Песков: Россия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа
Фото: Михаил Захаров

Россия продолжает контакты с Telegram по теме восстановления полного доступа к мессенджеру. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Они есть, но пока большой активности со стороны мессенджера нет, — передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее россиян предупредили о новом методе кражи аккаунтов Telegram без пароля и СМС.

Вадим Вахрушев

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