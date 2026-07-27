Песков: Россия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа
В Кремле отметили, что со стороны мессенджера пока не наблюдается большой активности
Россия продолжает контакты с Telegram по теме восстановления полного доступа к мессенджеру. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Они есть, но пока большой активности со стороны мессенджера нет, — передает РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее россиян предупредили о новом методе кражи аккаунтов Telegram без пароля и СМС.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».