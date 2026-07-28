Пять депутатов Госдумы от Татарстана вошли в топ-100 интегрального рейтинга
В топ-50 экспертного индекса вошел Илья Вольфсон, в топ-50 индекса народного голосования — Айдар Метшин и Олег Морозов.
Экспертный проект «Депутат Клуб» представил 28-й рейтинг полезности депутатов Государственной думы РФ. В проекте рассчитывается коэффициент полезного действия (КПД) с учетом показателей работы парламентариев.
В топ-100 интегрального рейтинга вошли пять депутатов от Татарстана: Максим Топилин (54-е место), Олег Морозов (76-е место), Альфия Когогина (79-е место), Айдар Метшин (94-е место), Илья Вольфсон (97-е место).
КПД вычисляется на основании четырех индексов:
- индекс народного голосования (на основе народного голосования на сайте проекта);
- индекс активности депутата в Госдуме (соотношение суммы выступлений в зале пленарных заседаний и участия в законопроектах к сумме всех выступлений и законопроектов за сессию);
- индекс медийности (по данным порталов «Медиалогия» и «Медиаметрикс»;
- экспертный индекс работы в регионе (участвуют более 800 федеральных и региональных экспертов, политтехнологов и журналистов, оценивающих работу депутата с жителями и общественными организациями, работу в регионе с органами региональной власти, работу с региональными элитами и работу в интернете).
В топ-50 экспертного индекса вошел Илья Вольфсон — он располагается в нем на 46-м месте, в топ-50 индекса народного голосования 9-ю строчку занимает Айдар Метшин, а 29-ю строчку — Олег Морозов.
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