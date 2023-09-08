В Татарстане под суд пойдут прораб и машинист автокрана, обвиняемые в гибели рабочего

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане перед судом предстанут прораб и машинист автокрана, которых обвиняют в нарушении правил безопасности, из-за чего погиб человек, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



Прораб работал в компании, выполнявшей субподрядные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в поселке Круглое Поле в Тукаевском районе. 2 мая обвиняемый, устно договорившись, привлек к работам машиниста автокрана со своей техникой и 50-летнего мужчину без квалификации, который к тому же был пьян.

При подъеме на крышу пятиэтажного здания листов профнастила машинист автокрана не проверил соответствие захватных приспособлений массе груза и допустил к зацепке грузов пьяного мужчину, нанятого прорабом. В результате в ходе подъема профнастила одну из строп срезал металлический лист. Рабочего зацепило, он не был пристегнут. Мужчина упал с 15-метровой высоты и погиб.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В августе в Ютазинском районе Татарстана погиб 34-летний рабочий. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК России — «Нарушение требований охраны труда». Мастер в составе выездной бригады занимался отключением электричества. В какой-то момент рядом с мужчиной упал провод, который был под напряжением. Рабочий получил удар током и спустя некоторое время скончался в больнице.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко