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Путин назначил семь новых судей в Татарстане

19:29, 27.07.2026

Назначены председатели судов в Набережных Челнах, Балтасинском и Лениногорском районах

Путин назначил семь новых судей в Татарстане
Фото: Артем Дергунов

Президент Владимир Путин назначил семь новых судей в Татарстане. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые назначения:

  • председатель Набережночелнинского городского суда — Радик Зиннатов;
  • председатель Балтасинского районного суда — Эльвира Хазиева;
  • председатель Лениногорского городского суда — Ринат Сахавов (переизбран);
  • заместитель председателя Набережночелнинского суда — Рустем Галимуллин (переизбран);
  • судья Альметьевского городского суда — Елена Ефремова;
  • судья Советского районного суда Казани — Данис Камалов;
  • судья Верховного суда Татарстана — Альбина Хабибуллина.

Все назначения — сроком на 6 лет.

Ранее президент Владимир Путин вручил председателю Госдумы Вячеславу Володину орден «За доблестный труд».

Вадим Вахрушев

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