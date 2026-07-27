Путин назначил семь новых судей в Татарстане
Назначены председатели судов в Набережных Челнах, Балтасинском и Лениногорском районах
Президент Владимир Путин назначил семь новых судей в Татарстане. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Новые назначения:
- председатель Набережночелнинского городского суда — Радик Зиннатов;
- председатель Балтасинского районного суда — Эльвира Хазиева;
- председатель Лениногорского городского суда — Ринат Сахавов (переизбран);
- заместитель председателя Набережночелнинского суда — Рустем Галимуллин (переизбран);
- судья Альметьевского городского суда — Елена Ефремова;
- судья Советского районного суда Казани — Данис Камалов;
- судья Верховного суда Татарстана — Альбина Хабибуллина.
Все назначения — сроком на 6 лет.
Ранее президент Владимир Путин вручил председателю Госдумы Вячеславу Володину орден «За доблестный труд».
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