ФАС: Wildberries и Ozon синхронизировали выплаты продавцам до 30 дней
Ozon заменит маркировку «Оригинал» на «Бренд проверен»
Wildberries и Ozon исполнили предупреждения Федеральной антимонопольной службы. Компании представили отчеты об исполнении требований ведомства, сообщила ФАС.
— Организации синхронизировали сроки выплат продавцам за реализованные товары. Предельный срок зачисления денежных средств на счет продавца не будет превышать 30 календарных дней с момента реализации товара, — рассказали в ведомстве.
Кроме того, Ozon с 31 июля изменит обозначение в карточке товара: вместо «Оригинал» будет отображаться «Бренд проверен», что соответствует реальным действиям площадки по проверке оригинальности.
Ранее Ozon повысил тарифы на страхование товаров от атак БПЛА в 3,3 раза.
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