Армения просит Россию снять ограничения на ввоз своей продукции
Ограничения противоречат договорной базе двух стран и нормам ЕАЭС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным обратился с просьбой урегулировать ограничения на экспорт армянских товаров в Российскую Федерацию.
— Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и регулированиям Евразийского экономического союза, — сообщает «Прайм».
В ходе телефонного разговора Пашинян попросил Владимира Путина принять меры для решения этой проблемы.
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