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Армения просит Россию снять ограничения на ввоз своей продукции

20:21, 27.07.2026

Ограничения противоречат договорной базе двух стран и нормам ЕАЭС

Армения просит Россию снять ограничения на ввоз своей продукции
Фото: предоставлено пресс-службой правительства России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным обратился с просьбой урегулировать ограничения на экспорт армянских товаров в Российскую Федерацию.

— Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и регулированиям Евразийского экономического союза, — сообщает «Прайм».

В ходе телефонного разговора Пашинян попросил Владимира Путина принять меры для решения этой проблемы.

Вадим Вахрушев

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