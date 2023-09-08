Татарстан договорился о сотрудничестве с семью провинциями Китая

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан подписал соглашения о сотрудничестве с семью провинциями Китая. В список вошли: Шаньдун, Хунань, Сычуань, Аньхой, Хэйлунцзян, Чжэцзян и Чунцин

— Мы подписали много соглашений с деловыми объединениями китайских предпринимателей. Я думаю, это откроет нам двери к притоку капитала из этой страны. Более перспективные направления сотрудничества — это растениеводство, животноводство, сельскохозяйственная техника, энергетика, робототехника, микроэлектроника, машиностроение и автомобилестроение, — сообщила руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина.



Она подчеркнула, что сейчас наблюдается положительная динамика китайских инвестиций в республику. По мнению спикера, в ближайшие годы сотрудничество между сторонами будет расширяться.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Особую заинтересованность представителей бизнеса из Поднебесной вызывают машиностроение, электросети, инфраструктура и КАМАЗ. Такое мнение «Реальному времени» выразил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. Он считает, что бизнесмены из Китая хотят пойти по примеру компании Haier, которая открыла свой завод в Набережных Челнах.



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Айрат Назипов