В Сбере надеются на начало снижения ключевой ставки уже в 2023 году

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Сбербанк надеется на начало снижения ключевой ставки ЦБ РФ уже в текущем году, после этого в банке ожидают повышения спроса на кредиты, сообщил в преддверии VIII Восточного экономического форума зампред правления Анатолий Попов.

Напомним, Центробанк России 15 августа на внеочередном заседании повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта — с 8,5% до 12% годовых. Это второе увеличение менее чем за месяц. В регуляторе заявили, что дальнейшие решения по показателю будут приниматься «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики».

Анатолий Попов отметил, что основной задачей регулятора была стабилизация валютного курса, которая успешно выполняется. По мере улучшения ситуации ожидают снижения ключевой ставки.

— Более высокое по предыдущим меркам финансирование снижает спрос на новые кредиты. При этом у нас большое количество кредитов по плавающим ставкам. Возможно, в моменте это финансирование будет дорогим, но далее ключевая ставка будет снижаться, и, соответственно, расходы на обслуживание долга будут снижаться. Рынок не верит, что ключевая ставка на уровне 12% будет находиться долгое время, — это видно по ценообразованию ОФЗ. Мы надеемся, что уже в этом году ключевая ставка будет снижаться, что, соответственно, сделает кредиты для всех участников рынка более привлекательными, — рассказал Попов в своем интервью «Интерфаксу».

В корпоративном портфеле компании чуть меньше 50% приходится на кредиты по плавающей ставке. Анатолий Попов подчеркнул, что сейчас компаниям более выгодно брать именно такие кредиты, так как они ожидают снижения ключевой ставки.