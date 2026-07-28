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Президенты России и Азербайджана провели телефонный разговор

11:43, 28.07.2026

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки

Президенты России и Азербайджана провели телефонный разговор
Фото: Скриншот с сайта Википедия

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

— Обсудив актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, лидеры отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств, — сообщает пресс-служба.

Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества. Ранее Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении.

Вадим Вахрушев

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