Путин назвал экономику России лидером в Европе

Он подчеркнул устойчивость российской экономической и финансовой системы

Президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы заявил, что экономика России по паритету покупательной способности занимает четвертое место в мире и первое в Европе. Россия уступает только Китаю, США и Индии.

— Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать четвертое место в мире после Китая, США и Индии, — передает его слова ТАСС.

Глава государства также подчеркнул устойчивость российской экономической и финансовой системы. Он отметил, что темпы роста экономики РФ выше, чем в Евросоюзе, но при этом существуют риски роста инфляции.

— Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы развития промышленности и в целом оборонных отраслей промышленности. И социальных вопросов, — рассказал президент.

Ранее президент Владимир Путин обозначил три главных направления бюджета на 2027—2029 годы.



Вадим Вахрушев