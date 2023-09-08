В Татарстане утвердили максимальные размеры ежемесячной платы с родителей за детсад

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане утвердили максимальную плату за детсад, взимаемую с родителей ежемесячно, на 2024 год. Такое постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



Утверждены максимальные размеры платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных дошкольных организациях в группах общеразвивающей и комбинированной направленности, а еще в группах компенсирующей и оздоровительной направленности.

Сумма оплаты зависит от количества дней и часов работы учреждений, возраста детей и возможных особенностей. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Правительство Татарстана установило сумму платы за детский сад на 2024—2026 годы. Средняя плата за одного ребенка за три часа пребывания в яслях составит 780 рублей в месяц, для многодетной семьи — 390 рублей. Пять часов в детсаду для детей до трех лет будут стоить 1,1 тысячи рублей ежемесячно. Полный день в яслях обойдется родителям в 2 тысячи рублей, для детей старше трех лет — 1,9 тысячи рублей.

В учреждениях, которые работают 24 часа, месячная стоимость пребывания детей будет равна 3 613 рублям в яслях и 2 475 рублям в старших группах.

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Маргарита Головатенко