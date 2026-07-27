В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за гроз, ливней и шквалистого ветра

28 июля местами ожидаются грозы, сильные дожди, шквалистый ветер

Фото: Дарья Пинегина

По данным УГМС Татарстана, в ближайшие 1—3 часа и днем 28 июля на территории республики и в Казани местами ожидаются грозы, сильные дожди, ливни и шквалистый ветер до 20 м/с, локально до 24 м/с, а также град. Об этом сообщает МЧС России.

Главное управление МЧС России по РТ рекомендует:

владельцам маломерных судов воздержаться от выезда на воду;

водителям — отказаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости;

жителям — убрать незакрепленные предметы с балконов и дворов, плотно закрыть окна, держаться подальше от карнизов, рекламных щитов и деревьев.

Ранее жителей Татарстана предупреждали о грозах с усилением ветра до 15—20 м/с.



Вадим Вахрушев