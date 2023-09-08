Все АЗС на трассе М-12 оборудуют зарядками для электромобилей в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Все заправки, расположенные на трассе М-12, будут оборудованы зарядками для электрокаров в 2024 году. Об этом сообщил заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Константин Макиев.

— Электрозаправка будет запланирована в рамках каждого из объектов. И если я говорю, что с каждой стороны у нас открывается восемь, то есть каждые 100 км — многофункциональные заправочные комплексы, то, по сути, в начале следующего года можно уже будет планировать поездки и на электромобиле также, — передает его слова ТАСС.

До конца 2023 года к моменту открытия автодороги до Казани всего будет действовать 16 МФЗ. В 2024 году их количество на трассе М-12 планируется увеличить до 32.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Сегодня президент России Владимир Путин открыл участок трассы М-12 Москва — Казань — от Москвы до Арзамаса. В декабре этого года по трассе М-12 можно будет доехать до Казани. Рассчитывается, что путь у автомобилистов займет 6,5 часа вместо 12.

Экономический эффект от строительства трассы М-12 в Татарстане оценили в 146 млрд рублей. При этом макроэкономический эффект в результате строительства дороги оценивается в 2,4 трлн рублей.

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Айрат Назипов