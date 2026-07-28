СКР предложил считать использование ИИ и VPN отягчающим обстоятельством

Норма может применяться к кибермошенничеству, терроризму, экстремизму и другим составам

В Уголовный кодекс предлагается добавить новый отягчающий признак — совершение преступления с использованием ИКТ, включая технологии ИИ. Об этом заявил председатель СКР Александр Бастрыкин.

— Учитывая, что в настоящее время такие технологии могут использоваться даже при совершении убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма и другого, дополнение УК РФ таким отягчающим наказание признаком представляется обоснованным и верным решением, — передает слова Бастрыкина «Интерфакс».

Бастрыкин отметил, что действующее законодательство уже регулирует использование отдельных программных средств, однако универсальной нормы, усиливающей ответственность за применение таких технологий в преступных целях, пока нет.

По его словам, подобные технологии могут использоваться при совершении различных преступлений: кибермошенничества, терроризма, экстремизма, незаконного оборота данных и посягательств на критическую информационную инфраструктуру. Ранее в Москве топ-менеджера уволили за разглашение коммерческой тайны через DeepSeek.

Вадим Вахрушев