Россиян предупредили о хищении аккаунтов Telegram без пароля и SMS

Мошенническая программа называется «Обновление телеметрии Windows»

Фото: Динар Фатыхов

Мошенники разработали новый метод кражи аккаунтов в Telegram, который не требует ввода пароля или SMS-кодов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на управление по борьбе с неправомерным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Как выяснили эксперты, мошенническая программа называется «Обновление телеметрии Windows». После запуска на компьютере она крадет данные сессии Telegram для Windows, что дает злоумышленникам возможность получить доступ к учетной записи без необходимости вводить пароль или подтверждающие коды.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Специалисты отмечают, что данный файл может попасть на устройство пользователя при загрузке программы из ненадежного источника.

Для защиты от подобных угроз эксперты рекомендуют загружать программы только с проверенных ресурсов, избегать открытия подозрительных вложений и ссылок в электронной почте и мессенджерах, а также регулярно обновлять операционную систему и приложения и использовать антивирусное ПО. Важно также периодически проверять список активных сеансов в Telegram и отключать неизвестные устройства.

Ранее сообщалось, что мошенники стали обманывать россиян через схему с «забытой» картой.

Никита Егоров