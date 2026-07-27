Судейский скандал в первом туре: «Рубин» уступил «Краснодару», а Чистякову угрожали

Футбол был до 19-й минуты. А дальше арбитр матча сломал игру?

Фото: Реальное время

Казанский «Рубин» стартовал с поражения в новом сезоне РПЛ. Подопечные Франка Артиги уступили «Краснодару» со счетом 1:3. О главных итогах матча — в материале «Реального времени».

Без Сперцяна и Кордобы «Краснодар» добыл победу в первом матче нового сезона РПЛ

Чемпионат России по футболу сезона-2026/27 «Рубин» открывал матчем против «Краснодара». В минувшем сезоне «быки» лишь в последнем туре позволили «Зениту» завоевать золото РПЛ. Хотя южане и подходили к встрече с «Рубином» с двумя важными потерями — без Эдуарда Сперцяна (этим летом полузащитник перебрался в «Аль-Ахли») и Джона Кордобы (получил травму на ЧМ-2026 в составе сборной Колумбии), тем не менее в силе коллектива Мурада Мусаева сомневаться не имело смысла.

Реальное время / realnoevremya.ru

Позицию центрального нападающего закрыл Дмитрий Воробьев, перешедший из «Локомотива». А на амплуа плеймейкера, «десятки» переместился Никита Кривцов.

В прессе до начала сезона было много разговоров, как «Краснодар» компенсирует потерю Сперцяна в центре поля. Кто будет отвечать за креатив и нестандартные решения у «быков».

Вчера мы наглядно убедились, что и Кривцов, и Хуан Боселли способны быть диспетчерами атак «Краснодара». Второй гол «быков» получился на загляденье: в ходе быстрой комбинации Боселли скинул мяч пяткой Кривцову, а Никита хлестко, в одно касание, с филигранным изяществом отправил мяч в сетку ворот Евгения Ставера.

Удаление Ильи Рожкова на 18-й минуте сломало ход матча и предопределило триумф «Краснодара»

«Краснодар» доминировал во втором тайме и в определенном смысле на классе, с чемпионскими амбициями додавил «Рубин». Однако ход встречи в начале матча мог сулить южанам потерю очков в столице Татарстана. Все дело в том, что гости пропустили первыми. Длинной передачей Ставер нашел Мирлинда Даку, албанец ушел из-под опеки защитника «Краснодара» и прошил Станислава Агкацева, который на недавней премии по итогам сезона РПЛ был признан лучшим голкипером лиги.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Рубин» вышел вперед уже на десятой минуте и, как признался потом на пресс-конференции Франк Артига, играл блестяще в стартовый отрезок игры. Но потом случилось удаление Ильи Рожкова на 18-й минуте. В ходе борьбы с Боселли защитник «Рубина» отмахнулся рукой. У уругвайца пошла из носа кровь, а главный арбитр матча Артем Чистяков после просмотра VAR определил, что нарушение тянет на красную карточку.

С удалением были отчаянно не согласны и Франк Артига, и сам Рожков. Молодой футболист «Рубина» даже позволил себе нецензурную брань в адрес судьи, когда покидал поле, настолько его возмутила красная карточка.

Позднее коллеги по цеху Чистякова признали, что решение арбитра было легитимным. Тем не менее игру это, конечно, сломало. После 20-й минуты постепенно стало понятно, что «Рубин» откатится вдесятером к настройкам рахимовского футбола: будет играть проще, прагматично, без какой-либо авантюрности. У команды после удаления Рожкова было несколько ярких моментов для взятия ворот, тот же Даку имел несколько хороших шансов оформить дубль. Впрочем, результат матча был в руках «Краснодара».

Реальное время / realnoevremya.ru

Под занавес первого тайма прямым ударом со штрафного счет сравнял Хуан Боселли. На 53-й минуте Кривцов вывел «Краснодар «вперед», а на 94-й минуте итог встречи подвел Кристиан. Бразилец стал третьим легионером в истории «быков», который отличился в дебютной игре за «Краснодар».

После матча арбитру Артему Чистякову угрожал неизвестный

Франк Артига на пресс-конференции в общении с журналистами сохранял лицо, не позволял себе громких высказываний в адрес арбитра, соперника. Но испанский тренер был явно опечален тем, как развернулась игра после удаления Ильи Рожкова.

— Нет комментариев по матчу. Единственное, что могу сказать, — футбол закончился на 19-й минуте. Момент с Рожковым я оценил во время матча. Даку? Пока был на поле футбол до 19-й минуты — Даку забил гол. Все оставшееся время мы играли в меньшинстве. Вся команда боролась — я могу похвалить игроков за самоотдачу. Рожков — в роли вингера? У нас пока нет усиления, и поэтому приходится искать разные варианты, — резюмировал итоги встречи Артига.

Реальное время / realnoevremya.ru

Дебютная игра «Рубина» в чемпионате России получилась скандальной. В первую очередь из-за судейского прецедента. Как стало известно после матча, Артему Чистякову даже угрожали по окончании игры. Личность угрожавшего не установлена, но в протоколе встречи данный эпизод был зафиксирован.

Следующий матч в РПЛ казанцы проведут против «Акрона» 1 августа на выезде. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Рубин (Казань) — Краснодар — 1:3 (1:1)

26 июля. «Ак Барс Арена»

1:0 — Даку, 12

1:1 — Боселли, 45+5

1:2 — Кривцов, 53

1:3 — Кристиан, 90+6

Рубин: Ставер, Тесленко (Лобов, 87), Нижегородов (Мальдонадо, 64), Вуячич, Арройо, Безруков (Сиве, 64), Рожков, Грипши (Самошников, 46), Сааведра, Ходжа, Даку

Краснодар: Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Вахания, Дуглас Аугусто, Батчи, Черников (Оздоев, 80), Кривцов, Воробьев (Кристиан, 80), Боселли (Уткин, 77)

Предупреждения: Кривцов (45+1), Грипши (45+5), Аугусто (45+5), Кристиан (90+6)

Удаление: Рожков (17)