Экономист: «Осенью нас ожидает инфляционный шок»

В октябре ожидается повышение тарифов и рост цен на промышленные товары — это связано с внедрением новой системы контроля и тарификации

Фото: Динар Фатыхов

Эксперты прогнозируют заметный рост стоимости логистических услуг в России: цены на доставку могут увеличиться минимум на 18%. Причинами называют законопроект о введении трехпроцентного сбора с каждой междугородней посылки, обязательное лицензирование операторов доставки и повышение НДС. Нововведения практически не повлияют только на стоимость курьерской доставки в пределах города — многие ретейлеры и сервисы используют собственные службы доставки. При этом в октябре, по мнению экономиста, россиян ждет «инфляционный шок» на фоне запланированного повышения тарифов и топливного кризиса. Как изменится жизнь граждан и бизнеса, а также как избежать реализации негативного сценария — в материале «Реального времени».

Цены на доставку вырастут минимум на 18%

В ближайшие месяцы цены на доставку в России вырастут минимум на 18%. Причинами для повышения тарифов аналитики называют законопроект о сборе в 3% с каждой межгородской посылки, обязательное лицензирование операторов доставки и повышение НДС.

По мнению экспертов, в зоне риска окажутся товары с низкой маржинальностью (косметика, бытовая химия, недорогая одежда), потому что у них доля логистики в конечной цене максимальна. Также под удар попадают крупногабаритные товары (мебель, техника, шины) из-за дорогой перевозки и заказы в удаленные регионы (Дальний Восток, Сибирь) в связи с длинным логистическим плечом.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным Росстата, средняя стоимость курьерской доставки в пределах города в России по итогам мая 2026 года составила 252,93 рубля. С начала текущего года цены на эту услугу опустились на 2,25%.

Что касается затрат потребителей на доставку, то, например, жители Татарстана в январе — мае 2026 года заплатили за эти услуги 875 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2025-го расходы татарстанцев на привоз продуктов и товаров до дома выросли на 26,8%, следует из подсчетов Татарстанстата.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Для справки: Росстат начал регулярно отслеживать стоимость курьерской доставки с 2026 года, включив эту услугу в перечень позиций для расчета индекса потребительских цен (ИПЦ).

При расчете аналитики учитывают:

тип товара (вещи, купленные в торговых сетях, общепите или через интернет-магазины);

вес груза (максимум 15 кг);

вид транспорта (не берут в статистику грузовики);

временной фактор (в расчет включаются только доставки «ко времени» с согласованным часом прибытия).

Однако из стоимости исключают надбавки за срочность доставки, а также не включают услуги по транспортировке хрупких предметов, документов и цветов.

«Тарифы на перевозку уже выросли на 10%»

На курьерской доставке по городу именно данное нововведение не отразится, так как сети различных магазинов и сети услуг имеют свои штаты доставщиков. Об этом «Реальному времени» сообщил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.



— Однако в целом осенью нас ожидает «инфляционный шок», потому что в России на октябрь запланировано повышение тарифов. Расценки на перевозку уже выросли на 10%, и они не снизятся по мере ликвидации топливного кризиса в его по крайней мере острой форме. Топливо все равно останется дорогим. К счастью, остановилось ослабление рубля, но вот якобы антиинфляционная политика торможения роста российской экономики дает нам на выходе «инфляционный шок», — спрогнозировал эксперт.

Экономист предположил, что в течение июля — сентября цены на продовольственные и непродовольственные товары могут вырасти на 5—7%. Сгладит ситуацию в данном случае фактор урожая: повышение цен будет отчасти перекрыто стандартным сезонным снижением стоимости овощей и фруктов.

Однако с октября промышленные товары в России из-за новой системы контроля и тарификации могут дорожать примерно на 10—15%, предупредил Колташов.

«Народ и в быстром питании не будет кушать»

Если все останется как есть, то граждане будут резко сокращать свое потребление, считает экономист.

— Сейчас мы видим, что россияне уже меньше ходят в рестораны и кафе. Народ и в быстром питании перестанет кушать. Соответственно, такая экономия нанесет удар по сфере услуг, по гостиничному сектору, по сфере различных развлечений и другим секторам. Причем за всем этим стоит огромное количество рабочих мест, и при таком раскладе событий рабочие места будут сокращаться, — спрогнозировал руководитель центра.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Он подчеркнул, что «цепная реакция» коснется и недвижимости.

— У нас огромное количество людей набрали ипотечные кредиты. Да, многие оформили семейную ипотеку, но взяли ее на многие годы вперед, и к тому же цена квадратного метра в городах стала уже космической. Просто на этих выплатах семьи будут надрываться в условиях, когда подорожало их питание, одежда, обувь и другие товары. В этой ситуации начнет закручиваться «воронка» кризиса, — предупредил Колташов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что касается бизнеса, то он тоже начнет сокращаться на фоне всего вышеперечисленного.

— Логика в этом поведении следующая: «А зачем я буду сейчас пытаться хоть как-то расширить свой бизнес, когда его надо сокращать, чтобы он выжил?». Соответственно, и в этом режиме тоже будет сокращение. Так что здесь можно достаточно легко угодить в эту «воронку», — объяснил собеседник издания.

«Даже 50 рублей за доллар может быть при таких ценах на нефть»

Для того чтобы избежать реализации негативного сценария, нужны мероприятия, которые изменят ситуацию и учтут все долговременные негативные факторы, рассказал Колташов.

— Например, нужно отменить повышение тарифов на 11%, в частности на услуги ЖКХ. Зачем? Дело в том, что рост тарифов сразу поднимет инфляцию еще выше. Надо ли это делать? Однозначно нет. Формально к индексации коммуналки прибегают для того, чтобы догнать инфляцию, но на самом деле это ее только подстегнет, — разъяснил он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также эксперт считает необходимым снизить курс доллара до 50—60 рублей, что вполне достижимо при текущих ценах на нефть.

— Во-первых, при таком курсе импортные товары подешевеют сразу. Во-вторых, укрепление рубля означает торможение инфляции, что даст возможность Банку России смело и существенно снижать ключевую ставку. Если понизится «ключ», то мы получим дешевые кредиты, за счет которых бизнес сможет решить некоторые проблемы. Представьте, что кредит будет стоить 7%: бизнес сможет использовать заемные средства и для капиталовложений, и для расширения своих проектов. В последние годы кредит в основном используется для того, чтобы пополнить оборотные средства. Грубо говоря, вам не вся выручка за товары пришла. В связи с чем вам нужны оборотные средства, и вы их занимаете, — описал ситуацию Колташов.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

По его мнению, решать бюджетные проблемы нужно не через ослабление рубля и не через налоги, а при помощи изменения структуры расходов и финансирования экономики — в частности, перенять часть финансирования экономики СССР.

— Какую часть? Строительство высокоскоростных железных дорог. Это крупная статья. Если, например, субсидирование застройщиков убрать, то можно укреплять рубль. Поскольку торговля в основном идет в рублях, то крепкая валюта даст снижение себестоимости товара, — считает спикер.

«То, что мы заказываем через такие сервисы, теперь будет стоить на 3% дороже»

На зарплатах курьеров вводимые новшества никак не отразятся, хотя доставщиков и так не хватает. При этом в целом рынок курьерских услуг продолжит развиваться. Об этом «Реальному времени» сообщил HR-эксперт Гарри Мурадян.

Что касается стоимости доставки, то сильного роста цен в связи с изменениями ждать не стоит, считает он.



— Все платежи просто включат в стоимость доставляемых товаров, переложив их тем самым на плечи обычного покупателя. Иными словами, то, что мы заказываем через такие сервисы, теперь будет стоить на 3% дороже, — резюмировал Мурадян.