Сменившим пол татарстанцам могут запретить усыновлять детей

Сменившим пол татарстанцам хотят запретить быть опекунами и усыновителями детей, соответствующие изменения планируют внести в Семейный кодекс республики.



Президент России Владимир Путин подписал закон о введении запрета на операции по смене пола 24 июля. Исключение сделано для медицинских вмешательств для лечения врожденных, генетических и эндокринных заболеваний, которые связаны с нарушением формирования половых органов у детей.

В документе сказано, что в случае смены пола одним из супругов брак будет аннулирован. Изменения были внесены в статью 16 Семейного кодекса.



Инициативу о запрете смены пола внесли в Госдуму в мае. Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» хотят дополнить положением, согласно которому «запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека», включая формирование первичных или вторичных половых признаков.

realnoevremya.ru (архив)

Таким образом, согласно изменениям в Семейный кодекс Татарстана, брак прекращается вследствие смерти или вследствие объявления судом одного из супругов умершим, а также вследствие внесения изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов.

В случае отказа от поддержки супругом и отсутствия соглашения об уплате алиментов право требовать их через суд от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеет и супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения.

Право бывшего супруга на получение алиментов после расторжения брака имеет бывшая жена в период беременности, наступившей в период брака, а также бывший супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения.

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Маргарита Головатенко