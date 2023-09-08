«Чуть-чуть не хватило»: Стиви Уандер мог презентовать новый альбом в Казани

Фото: скриншот видео с YouTube от realnoevremya.ru

Перед летней Универсиадой 2013 года в Казани должен был презентовать свой новый альбом американский соул-певец Стиви Уандер. Однако этим планам не суждено было сбыться, так как он не успел дописать пластинку из-за ухудшения здоровья. Об этом на пресс-конференции, посвященной Международному музыкальному фестивалю «СоТворение», рассказал мэр города Ильсур Метшин.

По его словам, статус Казани как одного из ведущих центров России образовался за последнее десятилетие благодаря многим международным мероприятиям. Метшин отметил, что с его укреплением у города расширились и возможности по привлечению иностранных артистов.

— Собрать флаги — это одно, а собрать музыкантов, которых любят, и они очень известны в своих странах… Для этого нам пришлось потрудиться. Лично я музыкантам не звонил, но наши коллеги работу такую проделали. Кого бы еще хотелось пригласить? Вообще, что сейчас об этом говорить… У нас сорвался проект перед Универсиадой. Я договорился с директором Стиви Уандера, и он должен был приехать в Казань на презентацию своего нового альбома. Он не дописал одну песню. К тому моменту мы уже заручились поддержкой и все было обговорено. Когда такие имена презентуют новый альбом, то город, в котором они это делают, приобретает совершенно иной статус. Но нам чуть-чуть не хватило. Он не дописал этот альбом по состоянию здоровья, — рассказал он.

Напомним, сегодня в Казани стартует Международный музыкальный фестиваль «СоТворение». Два дня, 8 и 9 сентября, на площадке возле Центра семьи «Казан» будут нон-стоп выступать артисты из России, Индии, Армении, Мали, ЮАР, Китая, Бразилии и Турции. Официальное открытие состоится в 14.00. На сцене в этот день выступят:



14.05 — «Школа рока»;

14.20 — OYME (Россия);

14.50 — Rehmat-e-Nusrat (Индия);

15.20 — «Комсомольск» (Россия);

15.50 — Jivan Gasparyan Jr (Армения);

16.25 — Drunk Band (Китай);

17.00 — «Мураками» (Россия);

17.35 — Артур Исламов (Россия);

18.10 — Vieux Farka Toure (Мали);

18.45 — Петр Налич (Россия);

19.25 — Nomfusi (ЮАР);

20.05 — Алексей Архиповский (Россия);

20.50 — Therr Maitz (Россия).

9 сентября:

14.00 — открытие фестиваля;

14.05 — «Школа рока»;

14.20 — Juna (Россия);

14.20 — «Хуун-Хуур-Ту» (Россия);

15.20 — Gauga (Россия);

15.50 — Jukebox trio (Россия);

16.20 — João Selva (Бразилия);

16.55 — «Космонавтов нет» (Россия);

17.30 — Антоха МС (Россия);

18.05 — DaWangGang (Китай);

18.40 — Найк Борзов (Россия);

19.20 — The Hatters (Россия);

20.05 — No Land (Турция);

20.45 — «Кино» (Россия).

Всего на «Сотворении» ожидается выступление около 150 музыкантов. Напомним, в фестивале «СоТворение» в Казани также примет участие группа The Hatters. На ее выступление из городского бюджета направили 2,75 млн рублей. На выступление российского певца и композитора Петра Налича потратили 735 тысяч рублей.

Ожидалось также участие в фестивале певицы Зули Камаловой, живущей в Австралии. Однако она не приедет. Как объяснил начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов, отменили выступление «по обстоятельствам, которые связаны с ее творчеством», по его словам, «графики не удается совместить».

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Максим Кокунин, Радиф Кашапов