В Казани презентуют атлас инвестиционного сотрудничества РФ и Китая

Документ станет навигатором для китайских инвесторов

Фото: Динар Фатыхов

С 16 по 19 августа в Казани пройдет Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». В его рамках впервые будет представлен разработанный Министерством экономического развития РФ российско-китайский атлас инвестиционного сотрудничества.

— Это базовый документ, который представляет свод преференциальных режимов и мер, путеводитель для любого китайского инвестора, который позволит ему более детально ознакомиться со всеми условиями ведения бизнеса во всех субъектах страны, — рассказал заместитель директора департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Иван Иванников.

Атлас разработан при участии посольства КНР в России и Союза китайских предпринимателей. По мнению разработчиков, он сократит время на поиск информации и повысит прозрачность условий работы на российском рынке.

Ранее въездной турпоток в Россию сократился почти на 20% за полгода.



Вадим Вахрушев