Заказ ВСУ на 100 тысяч: казанским подросткам предъявили «охоту» на Героя России

Как отличившийся в боях с украинскими войсками офицер морской пехоты стал потерпевшим в Татарстане

Фото: Ирина Плотникова

Найти, потребовать 3 млн рублей и избить под видеозапись. Такое задание, по версии следствия, взялся выполнить студент Казанского авиационно-технического колледжа. В его переписке с неустановленным заказчиком позже нашли снимки намеченной жертвы и обещание оплаты в 100 тысяч рублей. Видеоотчет с комментариями «исполнителя» также стал вещдоком по делу, которое на днях поступило в райсуд Казани. Как выяснило «Реальное время», кроме 18-летнего студента обвинение предъявлено его 16-летнему приятелю, а статус потерпевшего получил выпускник казанской кадетской школы Иван Жарский, награжденный медалью «Золотая Звезда» Героя РФ.

«Прятали лица под балаклавами и капюшонами»

15 мая 2026 года в одном из поселков на окраине Казани внимание местных привлекли трое молодых парней. Бродили по частному сектору с четкой целью — искали человека в синей военной форме с наградами на груди. Говорили, якобы это их знакомый, показывали поселковым мальчишкам его фото на мобильном телефоне и просили показать его дом.

Один из местных почти сразу опознал на фото земляка, подразделение которого в июле 2023-го за сутки уничтожило 8 танков и другой техники при попытках штурма войсками ВСУ села Пятихатки в Запорожской области. В их числе были немецкий Leopard-2, американская боевая машины пехоты Bradley. О роли казанца в тех боях стало известно уже после присвоения ему звания Героя России.

Сам старший лейтенант морской пехоты Черноморского флота Иван Жарский первоначально отшучивался: «Никого не подбивал, на компьютере бумажки печатал». А почти через год в интервью «Реальному времени» сообщал: «С помощью «Корнета» (переносной противотанковый военный комплекс) нашим подразделением было подбито 25—27 танков, боевых машин пехоты, пикапов, грузовиков. Если пропустишь один КАМАЗ с минометами — отдуваться придется долго...»

Обвиняемые с потерпевшим по своему делу ни разу не встречались. сайт Народного фронта

Информация о личности Жарского была засвечена на днях в Советском райсуде Казани, где по ходатайству прокуратуры продлевали арест двум обвиняемым — Николаю Мокшину (данные несовершеннолетнего изменены, — прим. авт.) и его старшему товарищу Дмитрию Афонину. Забегая вперед, оба участие в каком-либо преступлении отрицают. При этом старший по существу дела показаний вообще не давал, а младший заявил, что получил приглашение прогуляться у озера, потому и поехал.

По данным источников «Реального времени», третий участник «оперативно-разыскных мероприятий» в казанском поселке также является несовершеннолетним, но имеет статус свидетеля. Разбираясь в этой истории, сотрудники Следкома по РТ пришли к выводу — о цели визита он не знал, просто поехал прогуляться за компанию. Стоит отметить — добирались парни на такси, поскольку сами проживают в другом районе.

«Легенда» о поиске знакомого сработала — нужный адрес приезжим указали, однако дальнейшие действия незнакомцев насторожили сельчан — один из них начал злиться и материться, когда сравнил найденный одноэтажный деревянный домик со снимком двухэтажного, присланным в мессенджере, и услышал — нужной постройки в поселке нет.

Позже горе-«оперативники» были замечены в местном магазине, где старший купил бутылку водки, после чего компания покинула частный сектор.

Вину оба арестованных отрицают. Для Дмитрия Афонина (справа) это уже третье уголовное дело. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Запомнилось жителям и то, что парни «прятали лица под балаклавами и капюшонами», причем слух о розыске героя-земляка дошел и до полиции. Через два дня, 17 мая, настоящие опера вычислили всех троих. Так что до их повторного визита и встречи с «объектом» либо его родственниками дело так и не дошло — преступление было пресечено.

Информация о происках неизвестных дошла и до родных Героя России, которые также просили проверить, что это было. В результате 19 мая в Следкоме по РТ усмотрели в действиях уже известных лиц часть 1 статьи 30 часть 3 статьи 163 УК РФ — подготовку к вымогательству чужого имущества в особо крупном размере с применением насилия в составе группы лиц по предварительному сговору. Стоит отметить — в случае доведения предполагаемого умысла до конца данный состав чреват наказанием от 7 до 15 лет лишения свободы. Не больше половины от верхней планки — в данном случае не больше 7,5 года — закон позволяет назначить за приготовление к такому преступлению.

Обвинения в подготовке предъявлены Афонину и Мокшину, при этом первого обвиняют еще и по части 4 статьи 150 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в группу для совершения особо тяжкого преступления. И этот состав чреват наказанием в 5—10 лет колонии. Кстати, у Мокшина по данному эпизоду статус потерпевшего.

Враг работал под ником «Мариночка»

Через два месяца после визита парней в поселок материалы их дела поступили в суд. Дата первого заседания пока не назначена. Однако на минувшей неделе, при продлении срока обоим фигурантам, в суде огласили часть выводов следствия.

Согласно переписке, за пробное задание от «Мариночки» пришли 50 долларов, силовики считают — под этим ником скрывается лицо или лица из ВСУ. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По версии силовиков, 18-летнего Дмитрия Афонина обрабатывала в мессенджере некая «Мариночка», предлагая работу за хорошее вознаграждение. Сначала представилась работником частного охранного предприятия, которое оказывает спектр услуг, включая выбивание долгов. Чтобы оценить потенциального «сотрудника», «Мариночка» предложила простое и на первый взгляд абсолютно не криминальное задание — сделать снимки стоянки авто. По данным источников «Реального времени», за это парню заплатили 50 долларов — видимо, нужно было заинтересовать его легким заработком.

При этом Дмитрий признался «Мариночке», что находится под домашним арестом, поскольку привлекается за нанесение тяжкого вреда здоровью человека (ч.2 ст. 111 УК РФ). Однако анонимного вербовщика это нисколько не отпугнуло. Следующее задание от нее также сохранилось в переписке: найти казанца, который якобы задолжал 3 млн рублей, сильно избить его, требуя погашения этой суммы, и прислать видео «воспитательных мер», будто бы для отчета.

Собеседник раздумывать не стал — повелся на обещание награды в 100 тысяч рублей и стал подыскивать помощников, считают сотрудники СК, МВД и прокуратуры. Особенно рассчитывал на старшего приятеля — владельца автомобиля, обозначил ему задачу «заказчика», просил подкинуть в нужный поселок, а потом забрать. Тот оценил риски и отказался, а находящийся под домашним арестом стал убалтывать знакомых помладше.

Следствие считает, что новое преступление Афонин совершил сразу после отмены приговора Московского райсуда Казани по делу о нанесении тяжких телесных повреждений. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Примечательно, что лишь в марте 2026-го Московский райсуд Казани вынес Афонину довольно мягкий приговор: 2,5 года лишения свободы условно за два удара похожим на нож, но неустановленным предметом по той самой 111-й статье. 15 мая днем Верховный суд Татарстана отменил этот приговор, вернув дело на пересмотр, а к вечеру обвиняемый с двумя мальчишками отправился на новое дело...

По мнению следствия и оперативных служб, под пользователем «Мариночка», вероятнее всего, скрывались сотрудники украинских спецслужб, придумавшие хитроумную комбинацию против Героя России, участника СВО. Для этого и была придумана легенда о ложном долге. При этом доводить информацию о статусе назначенного «должника» до исполнителей намеренно не стали. А тем почему-то и в голову не пришло поискать информацию по фото.

Как отмечает один из источников «Реального времени», в чате с «Мариночкой» сохранился и диалог-обсуждение иных сценариев в отношении человека с фотографии — вплоть до физического устранения, что предусматривало увеличение оплаты со 100 до 450 тысяч рублей...

— У потерпевшего — звание Героя России, «Орден мужества», медаль «За отвагу» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», служил в морской пехоте... Обвиняемым повезло, что они его не нашли! — оценил шансы подростков один из знакомых с этой историей.

За плечами у Ивана Жарского — кадетская школа в Казани и Военная артиллерийская академия в Санкт-Петербурге, до начала СВО в войсках он отслужил год. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В том самом поселке Иван Жарский давно не живет, лишь изредка навещает родню. Но именно его следователи допрашивали в качестве потерпевшего. В частности, выяснили — крупных сумм офицер никому не должен.

Жарскому — 29 лет, закончил в Казани кадетскую школу-интернат, после чего поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Северной столице, а по окончании, в 2021-м, получил направление в отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты береговых войск Черноморского флота и с февраля 2022-го стал участником СВО, где командовал батареей противотанковых управляемых ракет в составе бригады.

Афонина на СВО не пустили

На задержание подозреваемых силовики пошли не сразу после возбуждения дела, а лишь 21 мая. Это произошло после того, как один из свидетелей обвинения заявил, что Дмитрий и Николай пытались оказать на него психологическое давление — звучало требование не давать показаний против них и угрозы избить.

Адвокаты Ирины Чекулаева (на фото) и Юлия Древель просили отпустить парней под домашний арест. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Мать несовершеннолетнего фигуранта заявляла, что данное заявление свидетеля ничем не подкреплено, просила отпустить сына под домашний арест. О том же просили сами обвиняемые и их адвокаты по назначению. «Я не согласен. Я до этого от следствия не скрывался, и скрываться не собираюсь», — заявил Дмитрий Афонин. «Я тоже не скрывался. Но увидел вооруженных мужчин — испугался и убежал», — выступил второй обвиняемый. Он также уточнил, что оказывает физическую и моральную помощь старикам — больной бабушке 80 лет и дедушке, в частности носит домой продукты. Его мать дополнила: «Сын помогает в транспортировке старшего поколения».

Адвокат Ирина Чекулаева в защиту Афонина подчеркивала: «Одна тяжесть обвинения не может являться достаточным основанием для продления ареста». Адвокат Юлия Древель называла ходатайство в отношении своего подзащитного необоснованным.

Тем временем помощник районного прокурора Айгуль Салахова настаивала на продлении содержания под стражей на 30 суток — до 18 августа, подчеркнув, что речь идет о тяжком преступлении против Героя РФ.

Дело в отношении неустановленной противницы РФ выделено в отдельное производство. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Из приобщенных материалов следовало — младший обвиняемый ранее состоял на учете в местном отделе полиции, а старший привлекался к административке за употребление наркотических средств без назначения врача и появление в общественном месте в состоянии опьянения. Также выяснилось — это уголовное дело у 18-летнего Афонина уже третье, первое — по нанесению вреда здоровью легкой и средней тяжести с применением оружия и в составе группы — суд прекратил в 2024-м за примирением сторон. Ну а повторный старт по второму делу этого же парня назначен в Московском райсуде Казани на эту неделю.

Судья Сергей Жиляев меру пресечения обвиняемым менять не стал.

За рамками заседания «Реальному времени» удалось выяснить — Дмитрий Афонин в СИЗО пытался заключить контракт с Минобороны и отправиться на фронт. Однако следователи согласия не дали. Дело в отношении неустановленной «Мариночки» выделено в отдельное производство.