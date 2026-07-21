Землю Зиганшина в «Свияжских холмах» изымают за долги в 1,1 млрд рублей

Поля гольф‑клуба уйдут с молотка — суд разрешил взыскать их в пользу нефтяников

Фото: Реальное время

В Татарстане суд обратил взыскание на землю ЗАО «Гольф Казан» — одного из активов главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Долг компании перед кредитором из структур «Татнефти» превысил 1,1 млрд рублей. Денег у должника не выявлено, а движимого имущества для погашения задолженности не хватило. Теперь 153 га земли гольф‑клуба в составе горнолыжного комплекса «Свияжские холмы» могут быть выставлены на торги. Сохранит ли свой функционал первый гольф-клуб Татарстана или поля нарежут под ИЖС — подробнее в комментариях экспертов «Реального времени».

В «Свияжских холмах» изъяли землю гольф-клуба

В июле Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск судебных приставов против ЗАО «Гольф Казан» об обращении взыскания на землю комплекса «Свияжские холмы». В перечне 13 участков гольф-клуба в Верхнеуслонском районе, в деревне Савино и окрестностях, — всего 153 га общей кадастровой стоимостью 560 млн рублей.

Связанное с главой ПСО «Казань» Равилем Зиганшиным ЗАО «Гольф Казан» выступает должником по сводному исполнительному производству на сумму 1,1 млрд рублей. Обязательства сформированы двумя отдельными производствами:

на 315,5 млн рублей — в пользу ООО «УСТ — офисная недвижимость» по решению Арбитражного суда Татарстана;

на 787,4 млн рублей — по решению Арбитражного суда Москвы в пользу того же взыскателя.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Добровольно задолженность компания не погасила. За все время с нее удалось взыскать лишь 3,7 млн, последний платеж был в декабре 2025 года. Судебный пристав проверил активы ЗАО «Гольф Казан» — в их числе несколько тракторов, установка ГНБ и другая спецтехника. По отчету об оценке от 3 июля 2026 года рыночная стоимость этого движимого имущества составила всего 3,8 млн рублей (0,35% от суммы долга), чего явно недостаточно для погашения обязательств.

Суд установил, что у должника нет иных средств и имущества, достаточных для погашения долга, а возражений и доказательств обратного ЗАО «Гольф Казан» не представило. Поэтому требование пристава об обращении взыскания на землю гольф-клуба было удовлетворено.

Нереализованные обещания нефтяникам

Кредитор должника — ранее московская компания «УСТ — офисная недвижимость», в мае прописавшаяся в Альметьевске. Занимается урегулированием долговых споров и связана с «Татнефтью». В свое время ЗАО «Гольф Казан» одалживало у нефтяников почти 1 млрд рублей и в качестве частичного погашения обязательств обещало возвести для них коттеджи рядом с гольф-клубом. Но дома так и не построили, а основную сумму займа не вернули.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Суд разрешил обратить взыскание на 13 земельных участков общей площадью свыше 1,5 млн кв. м. На части из них расположены газопроводы высокого и низкого давления, которые не принадлежат компании-должнику. Категория участков — земли населенных пунктов, вид разрешенного использования двух самых крупных наделов — для строительства клуба «Гольф Казан», одного — поле для гольфа, двух — ИЖС, остальных — для сельхозпроизводства.

Важный нюанс: согласно земельному законодательству (п. 4 ст. 35 ЗК РФ), участки нельзя отчуждать без находящихся на них зданий и сооружений, если они принадлежат одному лицу. Поэтому реализация будет проходить комплексно — земля вместе с расположенными на ней объектами недвижимости.

Перспективы гольф-клуба «Свияжские холмы»

«Реальному времени» удалось связаться с директором ЗАО «Гольф Казан» Санжаром Уакасовым. Вопрос о дальнейшей судьбе гольф-клуба в «Свияжских холмах» он оставил без комментариев. «Реальное время» готово опубликовать ответ компании по получении.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Гольф‑клуб «Свияжские холмы» был открыт в 2004 году, он входит в структуру одноименного горнолыжного комплекса, который построило ПСО «Казань». Деятельность ЗАО «Гольф Казан» в последние годы убыточная. По итогам 2025-го компания ушла в минус на 50,5 млн рублей, выручка просела на 35%, до 23 млн рублей.

Теперь судьба земель и объектов гольф‑клуба зависит от процедуры реализации в рамках исполнительного производства. Оценка участков и их продажа будут проводиться судебным приставом после вступления решения суда в законную силу.

«Тяжелый случай» и вероятный дисконт

С изъятием земель предстоит непростая задача. 153 гектара, гольф‑поля, планы по коттеджному поселку и долг свыше 1 млрд рублей — такой сложный «пакет» теперь нужно превратить в деньги. Эксперты рынка недвижимости объясняют, почему продать этот актив как единое целое почти нереально:

— На мой взгляд, это тяжелый случай. Продать такой объект единым комплексом будет непросто. Во‑первых, сейчас не самое удачное время для сделок такого масштаба. Во‑вторых, рядом уже функционирует другой гольф-клуб — «Ак Барс», где проходят соревнования и мероприятия международного уровня. Это неизбежно влияет на востребованность площадки, — отметил гендиректор компании «РеАгентство» Юрий Чикиров.

Скорее всего, актив будут реализовывать не целиком — его разделят на отдельные участки под разные направления, считает спикер: «Часть территории может пойти под гостиничную инфраструктуру, часть — под малоэтажную застройку, а гольф‑площадку, вероятно, выделят как самостоятельный лот».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом рассчитывать на высокий спрос, по его словам, не приходится: «Вряд ли сейчас выстроится очередь из желающих приобрести эти земли. Даже при «нарезке» на более мелкие лоты интерес будет сдержанным. Любой инвестор будет раздумывать, что можно реализовать на этой территории и сколько средств придется вложить в восстановление объектов. По отзывам, многие из них в изношенном состоянии и требуют ремонта».

Покупатель будет либо закладывать максимально возможный дисконт, либо проводить глубокую предпроектную проработку, чтобы понять экономику будущего проекта, полагает Юрий Чикиров. С большой вероятностью реализация пойдет именно по сценарию с существенным снижением цены. Не исключено, что лот достанется самим нефтяникам.

— Такое развитие событий наиболее вероятно. Есть примеры, когда крупные промышленные холдинги забирали активы, а затем проводили их оптимизацию и частичную распродажу. Если «Татнефти» настоятельно рекомендуют, то, возможно, она и заберет. Рыночная цена почти наверняка будет формироваться с дисконтом, и ориентиром здесь станет не кадастровая оценка, а реальная инвестиционная привлекательность, — указал Юрий Чикиров.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Раздел территории под коттеджную застройку проще и выгоднее»

Останется ли изъятая земля точкой притяжения для любителей гольфа или превратится в коттеджный поселок? Противоречивые перспективы актива отражают сложность ситуации: с одной стороны, сохранение уникального спортивного объекта — первого гольф-клуба республики, с другой — более понятный и прибыльный девелоперский проект. Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев оценивает оба сценария:

— Думаю, вариант с сохранением гольф‑направления вполне возможен. Вероятно, сюда придет какой‑то оператор, который продолжит развивать площадку именно как гольф‑клуб. При этом нельзя исключать и другой сценарий — раздел территории под коттеджную застройку. С точки зрения бизнеса это, пожалуй, проще и выгоднее, — считает собеседник издания.

Для девелопера земля — это прежде всего квадратные метры и доходность. Поэтому судьба гольф-клуба «Свияжские холмы» во многом будет зависеть от того, кто окажется у руля проекта: инвестор с девелоперской логикой или профильный оператор. «Не удивлюсь, если участок в итоге «распилят» на участки по 10 соток и реализуют под ИЖС. Но и вариант, при котором актив целиком заберет профильный оператор, тоже нельзя сбрасывать со счетов — такой покупатель вполне может появиться», — отметил Савельев.

Траектория развития, вероятнее всего, будет лежать в одной из двух плоскостей: либо сохранение и развитие гольф‑сегмента, либо смена назначения земель на жилищное строительство, считают в отрасли.