Фарит Ханифов — о плате на М-12: «Льготные абонементы — это окончательно»

Глава Миндортранса Татарстана объяснил решение тем, что введение платных рубежей на Каме создаст прецедент для других территорий

Фото: Динар Фатыхов

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана поставило точку в переговорах с руководством ГК «Автодор» по поводу платного проезда по мосту через Каму, построенному в рамках обхода Нижнекамска и Набережных Челнов на М-12. «Пересматривать решение о введении льготных абонементов за проезд мы не будем»,— заявил министр транспорта Фарит Ханифов в разговоре с «Реальным временем». Власти республики отказались от собственной идеи установки пунктов взимания платы (ПВП) на выезде из Нижнекамска и после съезда с нового моста возле Котловки, что позволило бы местным жителям существенно сократить плату при проезде через мост. Взамен им предложили перейти на льготные абонементы стоимостью от 1 950 рублей до 6 тысяч рублей, но желающих их приобретать оказалось пока немного. Недовольные ждут официального заключения прокурора Татарстана Альберта Суяргулова. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Кривые» километры и завышенные платежи

В Татарстане, похоже, окончательно определились с судьбой платного проезда через Каму. Миндортранс республики и федеральный оператор ГК «Автодор» согласовали особые условия для жителей Нижнекамска, вынужденных регулярно пользоваться новым мостом, при этом автоматически попадая в зону действия системы мониторинга «Свободный поток», или Free-Flow (безбарьерная система взимания платы на дорогах). Оператором по сбору средств пользователей является ООО «Автодор — Платные дороги».

Главная претензия в том, что система не учитывает фактический пробег местного автомобилиста, заехавшего на «платку» с примыкающих городских дорог. «Свободный поток» автоматически начисляет единый тариф всем, кто появился на трассе. В результате короткая дистанция — 10—15 километров — оплачивается горожанами по базовому тарифу в 278 рублей, хотя он рассчитан на пробег в 40 километров в одной условной зоне.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Жители называют это «кривыми» километрами и завышенными платежами. После многочисленных жалоб Рустам Минниханов поручил руководству Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ разобраться с механизмом начисления платежей для местного населения, которое оказалось в зоне охвата системы «Свободный поток».

— У них фиксируется перепробег — система рассчитывает его так, будто водитель проехал полдороги (примерно от аэропорта Бегишево до М‑7 в Елабужском районе). Поэтому установка дополнительной рамки в Афанасово позволит жителям Нижнекамска, выезжающим в сторону Елабуги, оплачивать примерно 20—23 километра пути. Рустам Нургалиевич дал поручение, — говорил в конце июня Фарит Ханифов на брифинге в Кабмине.

Абонементы на проезд через Каму от 2 до 6 тысяч

ГК «Автодор» в качестве компромисса предложила продлить действие льготных абонементов, запущенных 2 марта 2026 года, а альтернативный вариант по переходу на фиксированный пробег отклонила, сообщил в разговоре с «Реальным временем» министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

— Пересматривать решение о введении льготных абонементов не будем, так как считаем, что это выгодно для всех жителей Нижнекамска и соседних территорий, — рассказал он. — Льготные абонементы будут действовать в двух направлениях — на платных участках до Елабуги и Набережных Челнов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В результате согласовали прежнее тарифное «меню» из трех льготных абонементов: 1 950 рублей на 10 поездок (действительны в течение 60 дней с момента покупки), 4 800 рублей на 30 поездок (действительны 90 дней) и 6 000 рублей на 60 поездок (действительны 180 дней). В пересчете на одну поездку стоимость проезда составит 195 рублей, 150 рублей и 100 рублей. Правда, это касается владельцев легковых автомобилей без прицепа. Сейчас жители платят 278 рублей вне зависимости от пройденного километража. Таким образом, с продлением абонементов ООО «Автодор — Платные дороги» настояло на своем, отказавшись менять систему «Свободный поток». Добавим, что в калькуляторе стоимости проезда на сайте ГК «Автодор» нет официальных данных о возобновлении действия льготных абонементов.

81-километровый обход Нижнекамска и Набережных Челнов вошел в состав платной дороги М-12 в декабре 2025 года. Дорога имеет четыре полосы движения — по две в каждом направлении. В составе — мост через Каму протяженностью 1,3 км, который обеспечивает транзит из Нижнекамска в Елабугу и является альтернативой моста через Каму в Набережных Челнах. На строительство обхода было выделено 79 млрд рублей из федерального бюджета. На обходе применяется безбарьерная система взимания платы «Свободный поток», которая разделила обход на две условные зоны по 40 км.

Без рубежей: почему жителей Нижнекамска оставили в «Свободном потоке»

Республика предлагала принципиально иной вариант расчета платы. Его суть сводилась к установке двух платных рубежей (пунктов взимания платы), охватывающих выезд из Нижнекамска и съезд с моста через Каму и обратно. Такой способ позволил бы зафиксировать единую ставку на этом отдельно взятом платном участке с мостом, а жителей избавить от абонементов. Но этот вариант не «прокатил».

— Почему отказались от установки платных рубежей на выезде из Нижнекамска? Тогда бы пришлось ставить платные рубежи на остальных примыканиях к платной дороге и пришлось бы платить жителям Сармановского района и других населенных пунктов. Сейчас они пользуются бесплатно. Новые платные рубежи решили не ставить — это решение окончательное, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Иначе говоря, федеральный оператор опасается, что введение платных рубежей на платном обходе вокруг Нижнекамска создаст прецедент для других территорий. В настоящее время этот платный участок М-12 остается единственным, который не имеет официально обозначенных пунктов взимания платы. На всей федеральной трассе, начиная от Москвы до Казани и Башкортостана, есть официальные ПВП с указанием тарифа и отметки пройденного участка, и только на обходе вокруг Нижнекамска и Набережных Челнов их нет. В пресс-службе «Автодора» объяснили отсутствие «забывчивостью» айтишников.

Глава Нижнекамска Радмир Беляев на прямой связи с жителями объяснил, что установка ПВП приведет к тому, что жителям других населенных пунктов, таких как Шингальчи, Ташлык, которые едут в сторону Альметьевска, Заинска и аэропорта, придется платить. «Если перенести рамку (то есть ПВП), то, соответственно, будет взиматься плата. Здесь тоже есть такой момент, — указал глава. — Поступали предложения вынести рамку (условно) на участок после Нижнекамска. Но мы с вами понимаем, что эти вещи регулируются, во-первых, федеральной структурой, во-вторых, надо понимать, что это альтернативный платный участок».

Жители Нижнекамска — властям: «Это не выход»

Население Нижнекамска раскритиковало эти решения. По их словам, льготные абонементы — это половинчатая мера, а нужно решение в корне. «Это не выход! Выход — это продолжить переговоры. За сутки после новости о льготных абонементах инициативная группа отправила десятки писем в различные структуры, объясняя свою позицию, что нас введенная мера не устраивает, никакой экономии люди не видят», — написала в соцсетях активистка Алина Сунцова.

По ее словам, за сутки продали 14 абонементов, зато отправлено 40 писем с возмущением жителей, количество негативных комментариев перевалило за сотню и более, при этом нет ни одного положительного. Жителей Нижнекамска удивляет, почему стоимость проезда по платному участку Вознесенского тракта составляет 90 рублей, а им приходится платить в три раза больше. Они напоминают, что обход вокруг Нижнекамска и Набережных Челнов строился на бюджетные средства, поэтому проезд по мосту должен быть бесплатным.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Недовольные ждут официального заключения прокурора Татарстана Альберта Суяргулова. По словам жителей, в настоящее время им рассматривается запрос о законности взимания платы на этом участке М-12. Впрочем, в пресс-службе прокуратуры РТ дезавуировали эти утверждения.

— На личном приеме прокурора Республики Татарстан поступило обращение по вопросу законности взимания выплаты и иным вопросам по платным участкам автомобильной дороги М-12. Обращение рассмотрено профильным отделом прокуратуры Республики Татарстан. Заявителю дан ответ по существу поставленных вопросов в установленные законом сроки, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

— Только контрольно-надзорные органы могут дать оценку, провести соответствующую проверку. Но на сегодняшний день есть то решение, которое работает, — 50 наших жителей уже обратились в МФЦ, будем продолжать оформлять абонементы, — рассказал Радмир Беляев.

Платить по факту, а не от «столба до столба»

— Установить плату за фиксированный пробег по платной дороге — это не на Луну слетать, технически возможно, — уверен директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин.

По его словам, в мировой практике взято за правило, что оператор платной дороги должен позаботиться о том, чтобы пробег автолюбителя был измерен объективным образом.



— Суть идеи платности дорог — это оплата по фактическому пробегу. У оператора есть трафиковые расчеты, финансовые расчеты — это его дело. Меня, как потребителя, беспокоит одно — чтобы с меня взяли деньги за конкретную услугу. Если автолюбитель проехал 3,5 км, а не 33, то должен заплатить по факту. Устанавливать тарифы за проезд по участку — это право оператора дороги, но я как потребитель вправе требовать, чтобы с меня брали плату за фактический пробег! — подчеркнул собеседник издания.

По его словам, техническая служба должна придумать, как сделать так, чтобы автомобилист не просто «пробежал» мимо рубежа, а зафиксировал конкретный пробег и не переплачивал: «При нынешнем уровне цифровых технологий — задача обычная. Требования Рустама Минниханова разобраться абсолютно соответствуют консенсусу. Более того, я бы от оператора потребовал, чтобы потратили деньги на оборудование, которое фиксировало бы движение моего автомобиля с хорошей точностью».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В пример Михаил Блинкин привел решение об оплате парковок в Москве, где внедрили поминутный хронометраж. «Мне начисляют плату за парковку в 71 минуту — ровно столько, сколько простоял мой автомобиль. И не округляют до часа. Технически это возможно, цифровые технологии позволяют решать эту задачу быстро. Проще всего считать «от столба до столба», но плату с автолюбителей не стоит округлять», — резюмировал спикер.