Ильназ Ахмадиев: «Мы должны оставаться самокритичными»

Глава Горздрава Казани — о дефиците кадров, очередях к узким специалистам, важности диспансеризации и главных целях своего ведомства

Фото: Руслан Ишмухаметов

В Казани растет нагрузка на медицину: не хватает 66 участков во взрослых поликлиниках и 61 — в детских. Дефицит кадров — неврологов, сурдологов, гематологов, акушеров-гинекологов — планируется закрывать в том числе за счет привлечения специалистов из других регионов России. Диспансеризация идет планово, но в «серой зоне» множество казанцев, и задача Управления здравоохранения — повышать информированность о важности профилактики заболеваний. В Казани растет цифровизация здравоохранения, есть надежда на то, что с врачей снимут часть бумажной работы. Новое здание детской горбольницы №1 обязательно будет, вопрос — в финансировании проекта. Об этом и многом другом «Реальному времени» в большом интервью рассказал заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Ильназ Ахмадиев.

«Самый важный приоритет — это человек»

— Перечислите, пожалуйста, главные цели, которые вы лично ставите перед своим ведомством на ближайшие три года.

— Для меня лично и в целом для управления и для Минздрава РТ самый важный приоритет — это человек. В приоритете — повышение доступности и качества оказания медицинской помощи. Исходя из этого и определяются наши первоочередные задачи.

Во-первых, это повышение демографических показателей. Во-вторых, выполнение объема профилактических мероприятий.

В-третьих, просветительская работа с населением, с особым акцентом на работе с молодежью. Ведь важно, чтобы молодые люди правильно формировали свое здоровье уже сейчас.

В-четвертых, мы стремимся к улучшению инфраструктуры: продолжаем капитальный ремонт медицинских учреждений, открываем новые — в первую очередь амбулаторное звено. Повышение доступности медицинских услуг населению — это очень важно, и я лично всегда акцентирую на этом внимание.

В-пятых, развитие цифровых технологий. Без них завтра у нас не будет развития. Внедрение цифровых технологий в нашу рутинную практику идет неумолимо быстрыми темпами. Мы должны не отставать от других регионов России в этом отношении. Стараемся внедрять собственные инновации.

— Каждый год Казань прирастает жителями. Успевает ли за этим ростом медицинская система города? На медсовете Горздрава в этом году вы говорили, что Казани не хватает нескольких поликлиник. В каких районах особо острая необходимость, сколько участков городу еще не хватает и что предпринимается по этому поводу?

— Мы сейчас тщательно анализируем работу медицинских учреждений города. То, что население города растет, — с одной стороны, хорошая новость. На начало 2026 года оно составляло 1 млн 318 тысяч человек — на 7% больше, чем в 2016-м. С другой стороны, растет и нагрузка на систему здравоохранения города. По взрослому поликлиническому звену у нас не хватает порядка 66 участков, по детскому — порядка 61 участка.

Но мы должны понимать: открыть отдельную поликлинику, в которую будет ходить мало людей, нецелесообразно. Да, растет количество жилых комплексов, но не во всех из них пока еще живут люди в достаточном количестве. Поэтому мы усиливаем концепцию развития здравоохранения Казани цифровыми решениями: например, внедрили информационные панели. Это аналитический инструмент, который позволяет проводить мониторинг основных показателей деятельности медицинских организаций, например такого важного показателя, как функция врачебной должности.

Эта аналитика помогает руководителям медицинских организаций отслеживать нагрузку врача в режиме реального времени и принимать определенные управленческие решения в случае повышенной нагрузки. Для меня мониторинг показателя функции врачебной должности позволяет оценить нагрузку на врача в масштабах города и провести адресную работу. Среди таких решений может быть увеличение количества участков, выделение новых штатных единиц или доукомплектование имеющихся штатных единиц.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Важно правильно организовать работу на имеющихся мощностях»

— Каков в Казани среднестатистический показатель функции врачебной должности на сегодняшний день? И что это конкретно такое?

— Этот показатель определяет количество нагрузки на врача — исходя из того, сколько пациентов он принимает, сколько посещений закрывает. На сегодняшний день функция врачебной должности выполняется хорошо. Среди российских городов-миллионников в Казани этот показатель один из самых высоких: на начало этого месяца — на 92%.

Но есть медицинские организации, где функция врачебной должности выполняется в недостаточном объеме — порядка 65—70%. Здесь на уровне главного врача необходимо проанализировать данные и принять организационные решения: провести обучение персонала, усилить работу с информационной системой. Показатель функции врачебной должности зависит напрямую от работы врача в информационной системе.

— Если смотреть по географии, то где сейчас нужно наращивать участки?

— В целом город справляется с нагрузками. Количество прикрепленного населения растет в районе ЖК «Весна». В 2025 году там открылась многофункциональная поликлиника, где, кроме амбулаторной помощи, созданы все условия для проведения малоинвазивных вмешательств, есть дневной стационар и реабилитационные мощности. В этой связи хотелось бы выразить благодарность раису Рустаму Нургалиевичу Минниханову и правительству Татарстана за реализацию таких проектов.

Открываются и детские поликлиники. Например, недавно был открыт филиал детской поликлиники в ЖК «Волжские просторы», туда приезжал министр здравоохранения РФ Михаил Альбертович Мурашко и высоко оценил ее работу. Сейчас мы видим положительные отзывы о ней от населения.

Работа не останавливается: где-то мы улучшаем условия, где-то проводим капремонт. Главная задача для нас сегодня даже не в том, чтобы открывать все новые и новые поликлиники. Для нас важно правильно организовать работу на имеющихся мощностях.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

«В дефиците — невропатологи, акушеры-гинекологи, гематологи, анестезиологи-реаниматологи и сурдологи»

— Очереди к узким специалистам — давняя, наболевшая проблема любого большого города, и Казань не исключение. Как планируется ее решать?

— Согласен, проблема существует не первый год. Отчасти здесь затрагивается и проблема кадрового дефицита. Но важны и организационные вопросы, которые я упомянул выше. У нас есть учреждения, где кадрового дефицита, казалось бы, нет, но очередь к узким специалистам тем не менее высока. Это вопрос к организации работы.

Для меня самый важный индикатор того, что происходит, — обращения граждан. Каждое из них мы анализируем. Наибольшее их количество — по нехватке врачей-неврологов, сурдологов, гематологов. Конечно, этот вопрос за один день решить нельзя. Поэтому мы системно к нему подходим.

Так, говоря о сурдологах, на сегодняшний день есть сурдологический центр в РКБ, и мы планируем открыть еще один, который будет работать для жителей Казани. Надеемся, что очередность снизится до минимальных цифр. Сейчас принимается решение о том, где будет базироваться этот центр. В этой связи не надо забывать о ветеранах СВО, которым зачастую необходима сурдологическая помощь.

А что касается остальных дефицитных специалистов — где-то будем принимать управленческие решения в плане организации работы, а где-то решать кадровые проблемы, и здесь задачи более сложные.

— Кстати, о кадровой проблеме. Какова ситуация в Казани на сегодня, каков процент укомплектованности кадрами?

— Как и в целом по РФ, кадровый дефицит есть, и Татарстан не исключение. По Казани дела в целом обстоят неплохо. Укомплектованность кадрами по городу составляет 85%, это на 2,5% выше, чем в прошлом году. По среднему медперсоналу укомплектованность — 84,7%. В дефиците врачи-невропатологи, акушеры-гинекологи, гематологи, анестезиологи-реаниматологи и сурдологи.

По участковой сети не сказал бы, что у нас критичная ситуация, укомплектованность по Казани неплохая. Здесь важно удержать тех сотрудников, которые уже работают на участках. Эта работа должна системно проводиться на уровне руководителей медицинских организаций. Так и проявляются командообразующие способности руководителя.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

«Кадровый центр будет вырабатывать решения по привлечению кадров из других регионов»

— Как планируется решать вопрос доукомплектации кадрами?

— Работа ведется постоянно, Альмир Рашидович (Абашев, министр здравоохранения Республики Татарстан, — прим. ред.) постоянно держит руку на пульсе. Уже создан кадровый центр, который будет вырабатывать адресные решения по привлечению кадров из других регионов. Сегодня нет смысла перетягивать специалистов из других районов Татарстана, ведь таким образом мы оголим штатное расписание у них, а этого максимально не хотелось бы. Поэтому мы нацелены на внешний контур — именно этим и займется кадровый центр. Работа начата, и думаю, что результаты будут. Плюс мы активно работаем по целевому набору с вузами республики — КГМУ, КГМА и КФУ.

— А как обстоят дела с молодыми кадрами, которые выходят со студенческой скамьи? Что, по-вашему, должно привлечь молодого врача в государственную сеть — зарплата? Амбиции? Комфортные условия работы и профессиональное развитие?

— Профессия врача — это, прежде всего, призвание. Это надо понимать всем тем, кто вчера были студентами, а сегодня встает на свой профессиональный путь. Расскажу по своему опыту: когда я окончил медицинский университет и пришел в профессию, у нас всегда была поддержка старших коллег. Они объясняли нам особенности работы и делали все, чтобы у нас не было профессионального выгорания.

Недавно мы анализировали информацию, которую имеем по молодым специалистам. Выясняется, что основная причина, по которой они уходят в частные структуры, — это нагрузка и выгорание, которые происходят в первый год после окончания университета или ординатуры. Поэтому критически важно поддержать их в это время — не только непосредственному наставнику, но и руководителю медицинской организации. Молодой медик должен чувствовать, что он в команде. Врачи уходят в частный сектор не за высокой зарплатой, в государственных учреждениях она тоже на достойном уровне. Они уходят от нагрузки, которую получают в государственной системе, — в частных клиниках такой нагрузки нет.

Именно поэтому мы внедряем сейчас инструменты цифровизации, должны внедрять искусственный интеллект, чтобы оптимизировать время врача. Чтобы он мог больше работать непосредственно с пациентом.

Поддержка в первые два-три года профессиональной деятельности — это очень важно для молодых специалистов. Над этим надо работать! Мы хотим создать сообщество молодых специалистов, в рамках которого будут проходить их встречи, конференции, мы будем делиться с ними своим опытом и поддерживать их с юридической точки зрения. Думаю, в скором времени этот проект будет запущен.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

«Проект нового здания ДГБ №1 прорабатывается, вопрос заключается в финансировании»

— В городе идет ремонт двух крупных клиник — горбольницы №7 им. М.Н. Садыкова и горбольницы №16. На какой стадии процесс и что изменится в клиниках после ремонта?

— Городская клиническая больница №7 им. М.Н. Садыкова — глыба здравоохранения нашего города. В ней оказывают огромный спектр услуг, начиная от экстренной неотложной помощи, заканчивая высокотехнологичными операциями. Плюс там сегодня оказывается помощь бойцам СВО. В подобных учреждениях обязательно должны идти изменения к лучшему. К примеру, в ГКБ №7 сейчас обновляется приемно-диагностическое отделение, уже на завершающей стадии ремонт в операционных — для проведения кардиохирургических операций. Открылся перинатальный центр, там работы уже завершены. На завершающей стадии фасадные работы в клинике.

Что касается 16-й городской больницы, то она преобразилась. Проведен ремонт внутри стационара, повысилась доступность и качество медицинской помощи. Сейчас там идут завершающие стадии работ по фасаду. Думаю, в третьем квартале весь ремонт будет завершен.

Город развивается — соответственно, развиваются и ремонтируются медицинские учреждения. Конечно, невозможно все отремонтировать одним днем, но по темпам капремонта и строительства больниц и поликлиник Казань — один из лидеров среди российских городов-миллионников. Здесь также выражаю слова благодарности раису республики Рустаму Нургалиевичу, правительству Татарстана и мэру Казани Ильсуру Метшину. Ведь, помимо капремонта, идет благоустройство окружающих территорий и подъездных путей, здесь важна поддержка города.

— О многострадальном проекте строительства нового здания Детской городской клинической больницы №1 говорится уже не первый год. В каком состоянии сейчас эти планы, будет ли проект реализован?

— Этот проект задумывался как крупный многопрофильный центр для Казани. Надо сказать, что и существующая инфраструктура, которая работает при ДГКБ №1, оказывает необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Там ведется очень важная работа с малышами первого года жизни, в режиме нон-стоп, круглосуточно. Большое спасибо надо сказать тем специалистам, врачам, среднему медперсоналу, которые там работают. Потому что работа с детьми — уникальная, очень сложная и ответственная.

Проект строительства новой детской больницы сейчас прорабатывается, вопрос этот не закрыт, но заключается в финансировании. Но думаю, что этот проект обязательно появится.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Во время диспансеризации с начала года выявили 168 онкологических заболеваний»

— Как проходит в Казани диспансеризация-2026?

— За 6 месяцев текущего года диспансеризацию прошли более 260 тысяч казанцев, мы перешагнули рубеж в 60%. Надеюсь, до конца года план выполним. На второй этап ушли 48% пациентов — у них на первом этапе диспансеризации нашли признаки патологии. Здесь включаются узкие специалисты и дополнительные обследования.

С начала года у нас уже более 21 тысячи впервые выявленных заболеваний. Это один из самых важных показателей диспансеризации, потому что человек должен знать, какие болезни у него есть, выявить их на ранних стадиях и компенсировать вовремя. Еще один важный момент — онкоскрининг. Во время диспансеризации с начала года выявили 168 онкологических заболеваний у казанцев, и, что самое важное, 71% из них — на первой и второй стадиях. Напомню: важны не объемы выполненных исследований, а их качество.

— Каков процент «серой зоны» и почему люди не хотят на диспансеризацию?

— Напомню, сейчас реализуется нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко постоянно указывает на то, что необходимо развивать профилактику и уходить в персонифицированную медицину. Надо сказать, что продолжительность жизни растет — и при этом неизбежно появляются болезни-«попутчики». Поэтому очень важно отношение человека к собственному здоровью. Если мы сами не придем к тому, что его надо беречь, потом будем пожинать плоды.

Наша задача — донести это до населения. В этом мы, на мой взгляд, недорабатываем. Санитарно-просветительская работа должна идти постоянно, в больших объемах. Ведь не все до сих пор даже знают, что такое диспансеризация. Мы должны это все разъяснять, особенно молодежи и трудоспособному возрасту.

В силу нашей ментальности мы воспринимаем слово «диспансеризация» как что-то надоевшее. Работаем, что называется, до потери пульса. Особенно это характерно для мужчин: пока они не дойдут до предела — не обратятся к медикам, но зачастую это происходит, когда время для оказания помощи уже упущено. Бывает и ситуация, что человек доходит до первого этапа диспансеризации, а вот на второй уже не возвращается. К сожалению, оставление «на потом» этих обследований приводит к запущенным онкологическим заболеваниям и к другим болезням.

Надо сказать, что заболевания молодеют: инфаркты, инсульты, сосудистые поражения, онкозаболевания поражают сегодня молодых людей. Поэтому крайне важно вовремя проходить профилактические осмотры.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

«Диспансеризация должна быть доступна, чтобы человек мог пройти ее за один рабочий день»

— Как должна пройти идеальная диспансеризация, если вам 40—50 лет?

— В идеале диспансеризация должна быть доступна, чтобы человек мог пройти ее за один рабочий день. Она не должна идти только по записи — и на сегодняшний день идет в том числе и в порядке живой очереди. В этом году мы открыли поликлиники утром на полчаса раньше — теперь в здания можно зайти с 7 часов утра. Это сделано, чтобы люди, пришедшие за получением медицинской помощи, не стояли на улице в очереди в ожидании открытия. В некоторых поликлиниках и врачи начинают прием раньше — с 7.30 утра.

Так мы делаем диспансеризацию доступной и удобной, чтобы каждый мог пройти ее в течение одного дня. Для этого в том числе идет оснащение первичного звена: устанавливаются флюорографы, маммографы, аппараты компьютерной томографии.

На первом этапе диспансеризации для определения факторов риска предлагается заполнить анкету: вопросы об образе жизни, об известных хронических заболеваниях. С этой анкетой пациент заходит в кабинет медицинской профилактики или терапевта, где для него формируют маршрутный лист, в котором прописано, какие ему необходимо пройти анализы и исследования. Для мужчин это будут в первую очередь общий и биохимический анализ крови, анализ мочи, кал на скрытую кровь, кровь на глюкозу и на холестерин, онкоскрининг на рак предстательной железы — PSA, флюорография, в 45 лет — ФГДС. Женщинам, в зависимости от возраста, помимо перечисленного, предложат пройти маммографию, онкомазок, консультацию гинеколога.

После того как приходят результаты, пациента приглашает терапевт. Если есть патология или подозрение на нее — необходимо будет пройти второй этап диспансеризации, с прохождением дополнительных исследований и консультацией узких специалистов.

Пользуясь случаем, хотел бы пригласить жителей города Казани на диспансеризацию. Ведь так мы действительно выявляем заболевания на ранних стадиях, в том числе и онкологические. А это спасает жизни!

— Какие хронические заболевания на сегодняшний день лидируют у казанцев по встречаемости?

— Первые по распространенности среди взрослых — болезни системы кровообращения. Они же на первом месте и среди причин смертности. На втором месте по распространенности — заболевания органов дыхания (ХОБЛ, бронхиальная астма, эмфизема). На третьем — болезни костно-мышечной системы.

У детей на первом месте заболевания органов дыхания, на втором — системы пищеварения, а вот на третьем — офтальмологические болезни. На них, кстати, хотелось бы акцентировать внимание. Это связано с современной тенденцией — дети увлечены гаджетами, вплоть до того, что уже с 7 месяцев просматривают мультфильмы на телефоне. Зрение падает пропорционально тому, сколько ребенок времени проводит с экраном или монитором. Нам надо усилить санпросветработу и в этом направлении.

— А каковы главные причины смертности среди взрослого населения?

— На первом месте, как я уже сказал, сердечно-сосудистые заболевания. Следом идут онкологические болезни и внешние причины.

Здесь важно понимать, что уровень онкологической заболеваемости повышается в силу ранней выявляемости. Но главный для нас показатель — снижение показателя одногодичной летальности от онкозаболеваний. В 2019 году он был 24,3%, сейчас — 16,4%. Его удается снижать, в том числе и благодаря ранней диагностике во время прохождения диспансеризации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«На осень 2026 года вакцина есть в необходимых количествах»

— Как Горздрав Казани подготовился к школьным каникулам? Какую картину вы сейчас видите по травматизму и что предпринимается вами, чтобы он среди детей не рос?

— Нам повезло, что июнь не был жарким, и благодаря этому меньше было происшествий на воде, да и в целом пока меньше детского травматизма, чем в минувшие годы. Однако сейчас, в июле и августе, мы готовы к тому, что может случиться его повышение: это и случаи с самокатами, и несчастные случаи на воде, и укусы клещей, и сезонная заболеваемость. У нас подготовлены к этому и скорая медицинская помощь, и педиатрическая служба. Наши специалисты задействованы также и в детских оздоровительных лагерях.

Пока ситуация остается стабильной — как по инфекциям, так и по травматизму.

— Летом традиционно стихает шум вокруг гриппа, но подготовка к эпидемическому сезону уже начинается. Какой процент населения Казани вы планируете охватить вакцинацией от гриппа? Закупается ли уже вакцина?

— Есть отработанный алгоритм по вакцинации — по нему, привито должно быть 60% населения. В прошлом году мы этих цифр достигли. Очень помог проект, запущенный несколько лет назад, — вакцинация у метро. Мы сначала думали, что особой отдачи не будет, но опасения не подтвердились. 15—16% казанцев привились именно в таких мобильных точках.

На осень 2026 года вакцина есть в необходимых количествах. На сегодняшний день прививки многокомпонентные, имеют меньше побочных эффектов, легко переносятся. Особенно важно прививать людей старшего поколения, потому что, к сожалению, у них иммунные механизмы страдают и они могут переносить заболевание куда тяжелее, чем молодые люди.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

«ИИ будет внедряться в рутинную работу врача»

— Какие главные достижения в области цифровизации медицины в Казани вы отметили бы за прошедший год?

— Цифровизация движется очень быстрыми темпами. Внедряются новые технологии, мы внедряем ИИ.

Например, он уже внедрен в систему «Единый кардиолог» — это позволяет расшифровывать электрокардиограммы буквально за несколько секунд. На сегодняшний день в информационной базе более 14 млн ЭКГ. ИИ на них обучен, и сейчас точность его расшифровки составляет более 90%.

Но не надо питать иллюзий и считать, что теперь можно работать без врача. Врач всегда будет нужен, ИИ не заменяет его, а помогает. Врачи функциональной диагностики обязательно смотрят кардиограммы, чтобы не пропустить нюансы, которые может пропустить ИИ.

Также ведется (в качестве третьего мнения) ИИ-расшифровка рентгеновских снимков, КТ. У нас работает радиологический дата-центр, который кумулирует эти снимки.

Активно развивается работа системы здравоохранения в мессенджере «Макс». На сегодняшний день у Министерства здравоохранения имеется там канал. В нем есть бот, через который можно записаться к врачу, получить результаты исследований и консультации специалистов. Помимо этого, сейчас мы хотим внедрить в этот бот возможность обращений граждан. Я уже говорил, что лично акцентирую внимание именно на этом источнике информации о работе медицинской системы. В перспективе у жителей будет возможность в боте оставить обращение, которое будет идти напрямую главному врачу, чтобы вопрос решился в максимально быстрые сроки. Оно будет также дублироваться в Управление здравоохранения города. Сейчас идет аналитика технической возможности внедрения этой функции.

— А нет ли опасности того, что в таком случае ведомства захлебнутся в потоке обращений?

— Мы должны понимать, что эти обращения к нам в любом случае поступят — только через другие источники. Например, через «Народный контроль». Сегодня возможностей и без того много. Через «Макс» — разница будет только в том, что мы постараемся помочь быстрее.

— Продолжим про цифровизацию: смогут ли наши врачи за счет этого больше уделять времени пациентам и сбросить с себя груз бумажной работы? Нет ли у города планов по внедрению ИИ в этот процесс?

— Есть такой проект, который сейчас внедряет Минздрав РФ. ИИ будет внедряться в рутинную работу врача, вплоть до голосовых помощников. Понятно, что не сразу и не прямо сейчас, потому что сначала нужно будет наладить интеграцию с информационной системой республики. В этом направлении работа движется, и мы постараемся максимально оптимизировать работу врача, чтобы у него оставалось больше времени и внимания для пациента.

У нас тоже создаются новые инструменты — я уже рассказывал об информационных панелях. В том числе на них мы сейчас создаем такой функционал: чтобы у каждого врача-терапевта первичного звена была возможность зайти к себе в личный кабинет и увидеть всю свою оперативную деятельность на текущий рабочий день. Какие у него планы, что нужно сделать, кого пригласить. Таким образом мы упорядочиваем его планы, экономим время и исключаем необходимость заходить вручную в каждый отчет, читать каждый документ.

Думаю, когда-нибудь мы придем к тем временам, когда ИИ будет прорабатывать всю ту информацию, которую сообщает пациент, транслировать ее в карточки и тем самым оптимизировать время наших дорогих специалистов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Есть проблемы. Для их выявления нужна обратная связь от населения»

— Возвращаясь к мерам профилактики заболеваемости и санитарно-просветительской работы: какие еще мероприятия, помимо диспансеризации и профосмотров, проводит Горздрав Казани?

— В этом году мы впервые в России провели иммерсивный спектакль о важности прохождения диспансеризации и контроля своего здоровья. Здесь хочу поблагодарить городские управления образования, культуры, исполком Казани, Росмолодежь, КГМУ, который поддержал этот проект. Целевой аудиторией были молодые люди. Театрализованное представление прошло на базе городской поликлиники №21 для молодых пациентов.

Мы получили много положительных отзывов, делились опытом в других регионах РФ. В дальнейшем мы планируем его наращивать, распространить на всю республику. Потому что увидели, что после шести спектаклей у нас реально выросло количество людей до 45 лет, которые захотели пройти диспансеризацию и сделали это. Это означает, что сработало! И такая работа должна вестись на постоянной основе — с акцентом на молодых людях.

В мае мы провели еще один проект вместе с Управлением образования: «Казань в теме — здоровье без кринжа». Там школьники 10—11-х классов услышали на понятном для себя языке, как важно избавиться от вредных привычек. Рассказали мы об этом не в форме лекции или презентации — молодежи нужно живое общение. Мы их разделили на несколько групп и беседовали лично. Длилось это порядка двух часов — и за это время не ушел ни один школьник. Обратная связь хорошая, поэтому мы хотим масштабировать проект и по другим школам.

— Какие главные поводы для гордости вы можете отметить в сфере здравоохранения Казани?

— Я горд за врачей, которые работают в системе здравоохранения нашего города. Несмотря на то, какие нагрузки они испытывают, они остаются профессионалами высокого уровня. За медициной республики и Казани приезжают из других регионов и даже стран — медицинский туризм идет с большим нарастанием, и как раз на форуме АСЕАН я об этом говорил.

Я горд и благодарен и всем тем врачам и среднему медперсоналу, которые работают сейчас в зоне СВО. Мы ждем их возвращения в полном здравии.

Горжусь и тем, что делает республика: нам поставляется новое оборудование, строятся поликлиники, делается капремонт. Я видел мало регионов, где строятся такие больницы в городах и делаются такие ремонты в центральных районных больницах. Меня всегда обуревает гордость за то, что делает республика, наш раис и наше правительство. Уровень медицины значительно вырос за последние 15 лет.

Мы горды технологиями, которые внедряем. Например, пересадка органов — в прошлом году ГКБ №7 им. М.Н. Садыкова первой из городских учреждений сделала пересадку сердца. Это новая технология, новый опыт, новый вектор развития, и мы должны его поддерживать.

Я хотел бы отметить и качество оказания медицинской помощи: та же ГКБ №7 в прошлом году прошла сертификацию Росздравнадзора, городская поликлиника №7 получила сертификат ISO 9001. Это все показатели высокого качества оказываемых услуг.

Но все равно мы должны оставаться самокритичными. Я еще раз повторяю: есть проблемы. И для их выявления нам нужна обратная связь от населения. Акцентирую внимание на этом всегда: для меня личный вектор — потребность населения в доступной и качественной медицинской помощи. Этого нельзя сделать одномоментно здесь и сейчас, но мы стараемся и обязательно придем к тому, что количество положительных обращений неуклонно будет расти.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Стали ли мы здоровее за последние десять лет?

— Думаю, да. Это видно по демографическим показателям. Уровень смертности, по сравнению с прошлым годом, снизился на 2,5%. Младенческую смертность, по сравнению с 2019 годом, нам удалось снизить на 65%, а по сравнению с прошлым годом — на 15,6%. В прошлом году была нулевая материнская смертность.

Но вместе с тем мы должны понимать, что с ростом продолжительности жизни растет и количество болезней-«спутников». Мы должны развивать центры здоровья, центры долголетия. Они модернизируются, в них поступает новое оборудование. В них мы должны работать не с болезнями, а с факторами риска.

Так что основными трендами нашей работы на ближайшее время будут развитие центров здоровья, цифровизация, ремонт и строительство медицинских учреждений и, конечно же, кадры, кадры и еще раз кадры.

От себя еще раз хочу пожелать всем жителям Казани крепкого здоровья. Берегите себя и приходите на профилактические осмотры!