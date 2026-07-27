Почти 94% избирательных участков в Татарстане разместят на первых этажах

Участки оснастят кабинами для колясочников, трафаретами по Брайлю и материалами, набранными крупным шрифтом

Фото: Максим Платонов

На выборах депутатов Государственной думы России и дополнительных выборах депутата Госсовета Татарстана около 94% избирательных участков республики будут размещаться на первых этажах зданий. В 2014 году таких участков было лишь 40—45%, сейчас этот показатель вырос более чем в два раза, сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

— 1 523 избирательных участка в Татарстане будут оборудованы специальными кабинами для голосования с широкими проемами. Они обеспечивают удобство голосования для избирателей, использующих кресла-коляски, — отметил председатель ЦИК.

Все 100% участков обеспечат трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеней с рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также информационными материалами, набранными крупным шрифтом на русском и татарском языках. Выборы пройдут 18, 19 и 20 сентября 2026 года, участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

Ранее ЦИК Татарстана сообщил об открытии 42 временных избирательных участков для голосования в медучреждениях, санаториях и аэропорту Казани.



Вадим Вахрушев