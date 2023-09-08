В Татарстане увеличили ежемесячные выплаты для граждан на три года вперед

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане проиндексировали ежемесячные денежные и иные виды выплат (ЕДВ), направляемые по адресной социальной поддержке отдельных категорий населения, такое постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.



Коэффициенты индексации выплат установлены в размере 1,04 на 2024—2026 годы.

Согласно предлагаемым изменениям, с 1 января 2024 года ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, пенсия которым назначена в соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях», от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» и от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» и не превышает 20 тысяч рублей, составит 605 рублей. В 2025-м ЕДВ для них будет увеличена до 630, а в 2026-м — до 656 рублей.

Лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, со следующего года будет полагаться ЕДВ в размере 902 рублей. В 2025-м выплата для них будет увеличена до 939, а в 2026-м — до 977 рублей.

realnoevremya.ru (архив)

Что касается детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей и был передан под опеку (попечительство) в приемные семьи, для них выплаты тоже увеличат. Для дошкольников с 1 января 2024 года ЕДВ предусмотрена в размере 10 740 рублей, с 2025-го — 11 170, а с 2026-го — 11 617. Для школьников со следующего года ежемесячная выплата составит 12 384 рубля, с 2025-го — 12 880, а с 2026-го — 13 396.

В 2024 году ЕДВ на проезд пожилым людям составит 605 рублей. В 2025-м выплата увеличится до 630, а в 2026-м — до 656 рублей.

Что касается обеспечения питанием обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в государственных и муниципальных организациях, а также тех, кто учится в профессиональных образовательных организациях, с начала следующего года ежедневно им будет выделяться 9,2 рубля, с 1 января 2025-го — 9,6 рубля, а в 2026-м — 10 рублей.

Подробнее о том, как изменятся размеры пособий, субсидий и стипендий для жителей республики, — в нашем материале.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко