Автомобили «Атом» могут начать внедрять в такси и каршеринг в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В такси, каршеринг и сервисы доставки заказов Казани и других городов-миллионников могут начать внедрять электромобили «Атом» после старта их серийного производства, сообщил директор по взаимодействию с органами госвласти компании Анатолий Кияшко на первом российско-китайском форуме РОСТКИ в столице Татарстана.



Кияшко отметил, что города не создавались под электротранспорт, поэтому необходимо внедрить ряд изменений:

— Необходима целая площадка, оборудованная под заправочную станцию, чтобы автомобиль мог зарядиться за ночь. Заявленный километраж у нас 500 км — нормальное время. Мы ведем разработку с «Росатомом» — у нас появится батарея под российский климат. Но площадки под зарядку нужно оборудовать, — приводит его слова «РБК Татарстан».

По его словам, этим должны заняться «не потребители и не бизнес» — такие площадки нужно заложить в генплан города:

— Мэрия Казани, главный архитектор города — это первые лица, которые должны об этом подумать, — сказал он.

Вместе с тем Кияшко выразил надежду на то, что «Атом» «очень органично встроится» в развивающиеся службы городской мобильности.

Компания «Кама» при запуске электромобилей «Атом» в 2025 году сможет поставить клиентам 25—30 тыс. машин. На предприятии планируют довести производство до 100 тыс. электромобилей в год. Электромобили будут выпускать на заводе «Москвич».



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Маргарита Головатенко