Исполком Набережных Челнов выразил готовность к осуществлению рейсов на «Метеоре» в Сарапул

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Как заявили в исполкоме Набережных Челнов, город может стать пунктом отправки теплохода «Метеор» в Сарапул, так как город обладает необходимой инфраструктурой, пишет Chelny-biz.ru со ссылкой на администрацию города.

— В Набережных Челнах осуществляется транспортное обслуживание населения водным транспортом в пригородном сообщении на реке Кама по маршруту Набережные Челны — Соколки. Отправка производится с причала, расположенного в районе улицы Центральной. На сегодняшний день рассматривается три пункта отправки: Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, — заявили в исполкоме.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Напомним, ранее в АО «Флот РТ» заявили, что анонсированный пробный рейс теплохода «Метеор» из Набережных Челнов в Сарапул могут отправить из Елабуги или Нижнекамска из-за количества инфраструктурных вопросов и отсутствия подходящего причала.

Тем не менее, как сообщили министры транспорта Татарстана и Удмуртии Фарит Ханифов и Алексей Горбачев, уже на сентябрь этого года запланирован пробный рейс «Метеора» по указанному маршруту.

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Илина Хакимова