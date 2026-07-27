На форуме «РОСТКИ» в Казани презентуют российско-китайский атлас инвестиционного сотрудничества

Он станет путеводителем для китайского инвестора и поможет выбрать наиболее удобную площадку для ведения бизнеса в России

Фото: Мария Зверева

На форуме «РОСТКИ» в Казани презентуют российско-китайский атлас инвестиционного сотрудничества. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замдиректора департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития России Иван Иванников.

— Понимая важность этого форума и его многогранность, мы приняли решение на площадке форума презентовать российско-китайский атлас инвестиционного сотрудничества. Это тот базовый документ, который мы готовили не один год совместно и с посольством Китая в России, и с Союзом предпринимателей Китая в России, — рассказал он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По словам Иванникова, атлас будет представлять собой свод преференциальных режимов и мер, путеводитель для любого китайского инвестора. Документ поможет детально ознакомиться с условиями ведения бизнеса во всех субъектах нашей страны.

— Уверен, что этот документ позволит [китайским партнерам] более полно представить картинку и выбрать наиболее приемлемую площадку для ведения бизнеса в России, — добавил спикер.

Форум «РОСТКИ» пройдет в Казани с 16 по 19 августа. На нем обсудят, в частности, развитие партнерства между российскими регионами и китайскими провинциями. Участники разберут, как прямое взаимодействие такого формата влияет на рост товарооборота, запуск совместных производств и поиск новых возможностей для роста.



Галия Гарифуллина