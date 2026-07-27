Талия Минуллина: «Си Цзиньпин у нас уже был, а вы еще нет? Надо исправляться!»

На форум РОСТКИ в Казань пригласили почти 200 компаний из разных провинций Китая

Фото: Артем Дергунов

В этом году на форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», который пройдет в Казани уже в четвертый раз, ключевыми темами для обсуждения станут вопросы развития логистики, сельского хозяйства и медицины. Для участия пригласили почти 200 компаний из разных провинций КНР, сообщили сегодня на пресс-конференции, посвященной международному событию. Для того чтобы бизнесу из Поднебесной было легче выходить на российский рынок, на форуме презентуют атлас инвестиционного сотрудничества между странами. Подробнее — в материале «Реального времени».

Товарооборот Татарстана и Китая за 10 лет вырос более чем в 12 раз

Работать с Поднебесной — это целое искусство, и владеют им в России далеко не все. Такими словами открыла пресс-конференцию, посвященную форуму РОСТКИ, который пройдет в Казани уже 16—19 августа, глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина. Она подчеркнула: российскому бизнесу пора занять более активную позицию.

Форум призван с этим помочь, в программе — более 100 мероприятий разной направленности, и порядка половины — деловые. А главное, как стало известно позже от председателя Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюня, на РОСТКИ пригласили почти 200 компаний из разных провинций КНР.

Перспективность направления показывают цифры: с 2015 по 2025 год товарооборот Татарстана и Китая вырос более чем в 12 раз, заявила Минуллина. В прошлом году он составил более $3,3 млрд, а десять лет назад составлял $264,3 млн. Татарстан — один из самых привлекательных регионов для бизнесменов из Поднебесной, подчеркнул председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

Что касается товарооборота России и Китая, он в указанный период увеличился в 3,8 раза. По итогам прошлого года составил $240 млрд. В этом году уже фиксируют рост, добавил советник отдела по торгово-экономическим вопросам посольства Китая в России Чжоу Хао. За шесть месяцев товарооборот достиг $134 млрд — это на 26% больше, чем за аналогичный период 2025-го.



Как подчеркнула глава АИР, для татарстанцев гостеприимство — это вопрос чести. Казань привыкла принимать китайских друзей — здесь уже побывал председатель КНР Си Цзиньпин в рамках саммита БРИКС.

— Когда мы в Китае презентуем форум, я всегда говорю: «Ну как же, Си Цзиньпин у нас уже был, а вы еще нет? Надо исправляться!», — поделилась Талия Минуллина.

Акцент на логистике, сельском хозяйстве и медицине

По словам главы АИР, центральной темой на форуме станут, во-первых, вопросы логистики.

— У нас подтвердили участие официальные делегации из нескольких провинций КНР. Транспорт — очень важный трек. Это базовая логистическая составляющая, — подчеркнула Минуллина.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

По словам заместителя гендиректора Дирекции международных транспортных коридоров Екатерины Абрамовой, Россия и Китай сегодня сосредоточены не только на наращивании доступного транспорта, но и на цифровизации. Речь идет об интеграции беспилотных технологий и формировании бесшовных логистических цепочек.

Также в число ключевых тем вошло сельское хозяйство. Впервые к форуму присоединится глава Минсельхоза России Оксана Лут.

— Китай нуждается и очень высоко ценит продовольственную продукцию России. Для нашего бизнеса это очень хорошие возможности по экспорту, надо их обязательно использовать. Для этого нужны и логистика, и финансовое обеспечение, и кадры, — поделилась глава АИР.

Третье приоритетное направление — это здравоохранение. На площадке форума впервые проведут научно-деловой симпозиум на тему «Технологии для здравоохранения». Обсудят, в частности, инвентаризацию рынка российского оборудования и расходных материалов.

Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

— У нас идут процессы импортозамещения, но где-то не так быстро, как хотелось бы. Многое оборудование, на котором мы работали долгие годы, — американское, корейское, западное. Китай предлагает альтернативы, которые по качеству и цене, конечно, конкурентнее, — признала Талия Минуллина.

На форуме Китай поделится достижениями в этой сфере, а эксперты подумают, что из этого можно разместить на производственных мощностях в России.



«Не все провинции имеют сервисы на наших языках. Но и к нам вопрос»

Потенциал есть у взаимного развития туризма, особенно на фоне недавнего продления безвизового режима с обеих сторон.

— Китайцы учатся работать с россиянами. Не все провинции имеют сервисы на наших языках. Но и к нам вопрос: какой регион России готов принять [гостей] с экскурсией на китайском языке, есть ли у нас рестораны китайской кухни, чтобы они могли хоть иногда осуществлять там трапезу? — задается вопросом глава АИР.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Передовиком в этой части, помимо Дальнего Востока, она назвала Санкт-Петербург.

На форуме презентуют российско-китайский атлас инвестиционного сотрудничества

Для того чтобы китайским инвесторам было легче заходить на российский рынок, на форуме презентуют специальный атлас инвестиционного сотрудничества.

— Понимая важность этого форума и его многогранность, мы приняли решение на площадке форума презентовать российско-китайский атлас инвестиционного сотрудничества. Это тот базовый документ, который мы готовили не один год совместно и с посольством Китая в России, и с Союзом предпринимателей Китая в России, — рассказал замдиректора департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития России Иван Иванников.

Атлас будет представлять собой свод преференциальных режимов и мер, путеводитель для любого китайского инвестора. Документ поможет детально ознакомиться с условиями ведения бизнеса во всех субъектах нашей страны.



— Уверен, что этот документ позволит [китайским партнерам] более полно представить картинку и выбрать наиболее приемлемую площадку для ведения бизнеса в России, — добавил спикер.

