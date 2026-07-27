Ozon отменил повышение тарифов на продажу

Также маркетплейс перенес запуск новой системы локальности продаж

Фото: Максим Платонов

Ozon отменил повышение тарифов на продажу, запланированное с 31 июля. Об этом компания сообщила в своих социальных сетях для продавцов маркетплейса.

— Кроме того, будет сдвинут запуск новой системы локальности продаж на 30 августа. По этой причине отменяется обещанная скидка в 6 п. п., — сообщает Ozon.

Однако с 30 августа введут скидку 3 п. п. за локальные продажи для всех кластеров, кроме «Москва, МО и дальние регионы», «Санкт-Петербург и СЗО» и «Беларусь».

Ранее атака на склады Wildberries обрушила акции Ozon на 6%.

Вадим Вахрушев