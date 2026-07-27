Черногория с ноября вводит визы для россиян

Заявления на визу можно будет подавать в посольстве в Москве

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Правительство Черногории с 1 ноября вводит визовый режим для граждан России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Об этом сообщил МИД республики.

— Решение принято в рамках приведения национальной визовой политики в соответствие с правилами Евросоюза и было утверждено правительством 23 июля, — передают «Ведомости» сообщение МИД.

Подать заявление на черногорскую визу можно будет в посольстве страны в Москве, а также через визовые центры VFS Global, работающие на территории России.

Ранее Черногория продлила безвизовый въезд для россиян и белорусов до 31 октября 2026 года.



Вадим Вахрушев