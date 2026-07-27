Путин заявил, что Россия добьется целей в СВО
Также президент назвал западные санкции рекордными по числу, но бесполезными
Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами Госдумы VIII созыва ответил на призывы действовать «смелее» в ходе специальной военной операции. Он заявил, что Россия на поле боя будет вести себя аккуратно, но настойчиво и добьется поставленных целей.
— И здесь, так же как в экономике, есть свои риски, цена которым — потери на поле боя с нашей стороны, — передает его слова ТАСС.
Президент также заявил, что западные страны стали рекордсменами по числу антироссийских санкций, но при этом ограничения бесполезны и наносят вред самим инициаторам.
Ранее президент заявил, что экономика России занимает четвертое место в мире и первое в Европе.
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